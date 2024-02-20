大陸快艇船員家屬抵達金門 2名生還漁民將被接回

▲ 大陸船員家屬登船前往金門。（中央社圖片）

台灣的海巡船隻上周三（14日）在金門追截大陸快艇，兩名快艇上的大陸船員墮海身亡，另有兩人生還。事件最新發展是，死者家屬預計今天上午10時許抵達金門，台灣的海巡署等單位將有專人陪同協助入境，由金門海印寺協助治喪，預計停留2天處理後事。

據了解，6名死者家屬由3名福建省泉州市紅十字會人員、1名律師陪同，一行10人趕赴金門，預計停留2天，今天上午10時許抵達後，前往金門殯葬管理所相驗，再到復國墩碼頭引魂後，回到金門殯葬管理所進行法會及祭拜，下午火化遺體；明天上午遺骨入殮後，預計9時離境。

海巡署、財團法人海峽交流基金會（海基會）等皆派專員全程協助入境手續、住宿、交通及撫慰等規劃，協調金門海印寺協助治喪，設置靈堂牌位等提供家屬實際幫助，金門縣府、議會及紅十字會也密切合作，全力協助家屬治喪。

國台辦發言人朱鳳蓮昨日（19日）強調，台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

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責任編輯：尹航

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