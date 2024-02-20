▲ 美官員：中國若對外傾銷過剩產能 美國和盟國將採取行動

美國官員表示，華盛頓已向北京表示，如果中國試圖通過向國際市場傾銷商品來緩解其工業產能過剩的問題，美國和盟國將採取行動。

據英媒報道，美國兩位財政部高官表示，美國的一個代表團在最近一次對中國的訪問中，明確表達了這一擔憂，包括在與負責經濟的副總理何立峰的會談中。

美國財政部主管國際事務的副部長尚博（Jay Shambaugh） 率領的一個五人代表團2月5至6日在北京與中國財政部官員舉行美中經濟工作組的會談。尚博說，「我們擔憂，中國的工業支撐政策和宏觀政策更聚焦供應，而不是思考需求來自何處，將雙雙向這樣一種局面傾斜，即中國的過剩……將最終變成沖擊世界市場。」

報道表示，美國最擔心尖端製造業，尤其是清潔能源領域，例如電動車、太陽能板和鋰離子電池等。

尚博說，他向中國強調，不僅僅是美國感到擔憂，而且如果美國或其他國家做出任何回應，中國也不應該感到「出乎意料」。他受訪時說，「世界其他地區也將回應，他們不是以新的反中國方式去做，他們只是對中國的政策做出回應。」

美國一位官員表示，華盛頓希望確保北京嚴肅對待這一問題。這個議題將是美國財政部長耶倫今年晚些時候訪問中國議事議程中的一個「重大部分」。

報道援引一位美國智庫的中國經濟專家的話說，美國應當施壓中國提振其內需。這位專家還表示，如果所有措施都無法改變局面，華盛頓將無從選擇，只能步歐盟後塵，啟動自己的反補貼調查，最終導致對中國進口實施實質性的限制。

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責任編輯：尹航

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