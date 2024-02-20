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美斯再解釋在港缺賽 官媒民調：七成網民唔收貨

社會熱點 11:00 2024/02/20

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內地網民不滿美斯並未就事件道歉。（配圖）

美斯昨日（19日）透過微博回應在港缺賽的原因，否認涉政治因素，希望再與中國球迷見面。但官媒在微博發起即時投票，七成網民表明不接受美斯解釋。

美斯在影片中表示，他希望澄清一些事實，這次來港未落場是因為他罹患內收肌炎症，他已盡了力，但仍感到不適。之所以在日本上場，是因為過了數天他的情況有所好轉。他提到自己過去也曾因傷缺陣，而不是外界所說的政治原因。美斯又說，他對中國球迷一直抱有特別的感情，期待不久將來能再次見面。

貼文截至今日（20日）上午已獲得近60萬個讚好，但官媒中新社進行了一次民調，逾2.9萬人投票中，七成表明「不接受」解釋，選擇「能接受」的僅有8%，其餘網民都認為「很難評」。多數內地網民不滿的原因是，美斯在片中並無認錯或道歉，解釋也與之前大同小異，認為他是想賺繼續中國人錢才被迫回應。

廣州《羊城晚報》旗下羊城派亦發表評論指，美斯面對鏡頭讀的這篇「小作文」水平不高，沒有任何新意更沒有表示歉意。文章指，美斯是意識到自己在中國的商業價值幾乎歸零的時候，才發布這樣的影片，但早知今日，又何必當初？

責任編輯：陳建錫

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