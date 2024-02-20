  • 25°C
香港時間 : 2024220日 (週二) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台稱不主動介入金門事件 但船隻無需配合大陸檢查

國情動向 11:10 2024/02/20

分享：

分享：

台灣一艘觀光船昨日（19日）在金門對開海域，遭福建海警登船檢查。台灣方面表示，防務部門不會主動介入事件，但強調若台灣船舶遇大陸海警登檢時，不必停留，並立即通知海委會馳援。

台灣的國防部長邱國正表示，為避免兩岸衝突升溫，當局不會主動介入福建海警「強制」登上金門觀光船臨檢一事，將由海巡署處理。他説，台軍方一旦介入，可能會令衝突升溫，這不是所有人樂見的，希望可以平和地把問題處理好。身為軍人應該要避免戰爭，而避戰的方法很多，主要就是不升高衝突。

但邱國正亦坦言，防務部門很擔憂兩岸擦槍走火。對於解放軍在春節期間發動聯合戰備警巡，兩岸情勢是否更為緊張，邱國正表示，沒有升溫，而是一種新常態，防務部門會去尋蛛絲馬跡去應對，這也會變成一個常態。

台灣海委會主委管碧玲則表示，大陸海警登搜台觀光船是傷害人民感情、製造恐慌，且不符合人民利益。她表示對登檢行為表示遺憾，又指海巡署會教育台灣的船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會。

另外，台灣行政院長陳建仁表示，希望兩岸以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序交流。

對於台灣在金門驅逐大陸漁船造成兩名漁民死亡的事故，陳建仁表示，發生意外時已盡最大努力予以搶救，陸委會也請海基會聯繫與協調家屬，希望這事情得到妥善解決，現在檢調還在調查。政府會持續維護海域安全及漁民權益，呼籲雙方對於非法漁船、船舶進入到這些海域，雙方的海警應加以禁止。

大陸快艇死者家屬今赴金門 台海巡署派專員協助

台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧

國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責
2024/02/14
台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責
國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在
2024/02/18
國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在
台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧
2024/02/19
台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧
大陸快艇船員家屬抵達金門 2名生還漁民將被接回
今日
大陸快艇船員家屬抵達金門 2名生還漁民將被接回

你可能感興趣

台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責
22:24 2024/02/14
台海巡船追截大陸快艇致2人墮海身亡 國台辦譴責
國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在
15:00 2024/02/18
國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在
台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧
21:57 2024/02/19
台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧
政治 國防 兩岸關係 台灣行政院 陸委會 金門 台灣 解放軍 中國

上一篇文章

荷蘭憂ASML產品用於軍事 撤回部分對華出口許可

下一篇文章

日本政府與沖繩縣商討 台海出事時臨急撤離
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款