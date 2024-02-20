台稱不主動介入金門事件 但船隻無需配合大陸檢查

台灣一艘觀光船昨日（19日）在金門對開海域，遭福建海警登船檢查。台灣方面表示，防務部門不會主動介入事件，但強調若台灣船舶遇大陸海警登檢時，不必停留，並立即通知海委會馳援。

台灣的國防部長邱國正表示，為避免兩岸衝突升溫，當局不會主動介入福建海警「強制」登上金門觀光船臨檢一事，將由海巡署處理。他説，台軍方一旦介入，可能會令衝突升溫，這不是所有人樂見的，希望可以平和地把問題處理好。身為軍人應該要避免戰爭，而避戰的方法很多，主要就是不升高衝突。

但邱國正亦坦言，防務部門很擔憂兩岸擦槍走火。對於解放軍在春節期間發動聯合戰備警巡，兩岸情勢是否更為緊張，邱國正表示，沒有升溫，而是一種新常態，防務部門會去尋蛛絲馬跡去應對，這也會變成一個常態。

台灣海委會主委管碧玲則表示，大陸海警登搜台觀光船是傷害人民感情、製造恐慌，且不符合人民利益。她表示對登檢行為表示遺憾，又指海巡署會教育台灣的船舶，如果對方有登檢要求時不必停留，並立即通知海委會。

另外，台灣行政院長陳建仁表示，希望兩岸以理性、對等，且互相合作的方式，維護金廈海域安全，也讓兩岸人民能夠更健康有序交流。

對於台灣在金門驅逐大陸漁船造成兩名漁民死亡的事故，陳建仁表示，發生意外時已盡最大努力予以搶救，陸委會也請海基會聯繫與協調家屬，希望這事情得到妥善解決，現在檢調還在調查。政府會持續維護海域安全及漁民權益，呼籲雙方對於非法漁船、船舶進入到這些海域，雙方的海警應加以禁止。

大陸快艇死者家屬今赴金門 台海巡署派專員協助

台稱大陸海警強制登金門遊艇臨檢 籲維護金夏海域安寧

國台辦指所謂廈門金門「禁止、限制水域」根本不存在

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁