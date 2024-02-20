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吳清帶隊赴銀河證券金融街營業部調研

經濟脈搏 12:50 2024/02/20

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吳清履新中國證監會主席後，密集展開工作。中證監兩日連開10多場座談會聽取市場各方建議，吳清還率隊前往銀河證券金融街營業部與投資者代表交流。

《每日經濟新聞》報道，吳清昨日（19日）下午率隊前往銀河證券金融街營業部，與十多名個人投資者代表進行座談交流。據了解，吳清此次座談對象均是營業部客戶，且「談了不短的時間」。

中證監官網資料顯示，2月18日至19日，證監會召開系列座談會，就加強資本市場監管、防範化解風險、推動資本市場高質量發展廣泛聽取各方面意見建議。《澎湃新聞》報道指，兩日內中證監共計召開10多場座談會，其中吳清相繼主持兩場。

據悉，接下來，證監會將多措並舉穩定市場，提振投資者信心。一是從源頭提高上市公司質量，二是加強上市公司全過程監管，三是加強證券公司和公募基金監管。

當局更加聚焦嚴把IPO准入關，後續可能進一步加大對擬上市企業的督導檢查力度，大力整治財務造假；加強上市公司全過程監管，正在就懲治財務造假、防範繞道減持、提高分紅回報、加強市值管理等市場關切的問題作進一步研究，力求更好提升投資者信心，增強投資者獲得感；加強證券公司和公募基金監管，正在研究完善行業機構監管模式，健全機構、人員、業務等方面的制度體系，強化機構合規風控要求。同時，將健全監管激勵約束機制，更加突出賞優罰劣，推動證券公司和公募基金能力提升。

吳清主持中證監座談 會議倡市場監管須「嚴之又嚴」

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責任編輯：易燕丹

 

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