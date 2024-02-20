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TikTok回應歐盟調查：已推出青少年保護功能

國情動向 16:12 2024/02/20

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歐盟對TikTok的青少年保護措施等展開調查。

歐盟對TikTok展開青少年保護、廣告透明度等調查，TiKTok今日（20日）回應稱，已推出保護青少年的功能和設置，期待向歐盟方面詳細解釋這項工作。

TikTok發言人透過聲明表示，為了不讓13歲以下的兒童使用其平台，已率先推出了相關保護功能和設置。這是整個行業都在努力解決的問題，將繼續與專家和業界合作，確保青少年在TikTok上的安全，並期待現在有機會向該委員會詳細解釋這項工作。母公司字節跳動則拒絕發表評論，稱以TikTok的回應為準。

歐盟委員會前一天（19日）宣布基於《數碼服務法》（DAS）對TikTok展開深入調查，評估其內容對對青少年身心健康影響、防止青少年訪問不當內容措施，以及允許研究人員訪問公開數據方面疑似存在缺陷等問題。DAS未設定結束程序的法定期限，調查時間將取決於案件複雜程度、TikTok的合作程度等因素。

TikTok在歐盟地區擁有約1.36億的每月活躍用戶，根據DSA規定，其被認定為超大型在線平台（VLOP），必須遵守DSA中規定的一系列義務。如該公司今次被判違反DSA條例，字節跳動可能最高面臨其全球營業額6%的巨額罰款。

責任編輯：陳建錫

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