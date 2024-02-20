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LPR降幅超預期 百萬貸款能慳幾多利息？

經濟脈搏 16:51 2024/02/20

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人民銀行公布，2月五年期貸款市場報價利率（LPR）下調25點子，至3.95厘，幅度超市場預期，亦是歷來最大降幅；一年期則維持在3.45厘不變。

被視為內地樓按利率指標的五年期LPR，自2023年6月以來再次下降，能為貸款人省下多少錢？以貸款100萬（人民幣，下同）、等額本息30年計算，4.20%降到3.95%，利息總額節省約5.22萬元，月供少約145元。

中新經緯指，自2019年8月LPR改革後，五年期LPR已下降8次，由4.85%降至3.95%，共下降90點子；1年期LPR則下降10次，由4.31%降至3.45%，下降86點子。若仍以貸款100萬、等額本息30年計算，由4.85%降到3.95%，利息總額節省約19.14萬元，月供少約531.55元。

上海多家銀行同步更新房貸利率。招行工作人員表示，5年LPR報價調整，主要影響房貸的商貸部分利率。其中首套房調至3.85%，二套房調至4.25%；此外，臨港、嘉定、青浦、松江、奉賢、寶山、金山等區降至4.15%。 

在LPR下降後，一線城市上海、廣州、深圳首套房貸利率最低為3.85%，北京為3.95%。二線城市中，成都、寧波、蘇州、青島、杭州等城市為3.75%；合肥、南京、重慶為3.65%。

去年12月在深圳購房的李先生向《時代周報》表示，他的房貸總額約450萬元，「今早銀行剛發短信通知下個月開始還款，如果能享受最新的利率，一年能少七八千塊錢。降息的消息一出來我就去問了客戶經理，他說到明年1月10日要是LPR還是3.95%，我們的利息才會少點。早買早享受，晚買享折扣。」

一名廣州的置業人士在看到房貸利率下調消息後也表示，後悔房子買早了，當前的房價與房貸利率利率均比其購房時有所下降。

史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%

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責任編輯：易燕丹

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