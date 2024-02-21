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王毅晤馬克龍 稱中國將繼續向世界開放市場

國情動向 09:25 2024/02/21

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王毅會見馬克龍。（資料圖片）

中國外長王毅周二（20日）在巴黎會見法國總統馬克龍，王毅表示，中國堅持推進高水平開放，將繼續向包括法國在內的世界各國開放市場，希望法方也為中企營造公平營商環境。王毅讚賞法方堅持獨立自主，指當前國際局勢亂象頻生，中法應加強戰略協調，為促進全球和平穩定作貢獻。

外交部通報，王毅表示，今年是中法建交60周年，具承前啟後、繼往開來的重要意義。雙方應以此為契機，共同規劃中法關係下一個60年。當前國際局勢亂象頻生，世界經濟復蘇緩慢，熱點問題覆雜難解。中法同為獨立自主大國，應加強戰略協調，深化戰略合作，為促進全球和平穩定作出中法貢獻。

馬克龍表示，法方一貫奉行一個中國政策，這一立場明確清晰。面對全球挑戰，法國堅持戰略自主，願同中方加強戰略協作，共同維護和平穩定。

王毅同日與法國總統外事顧問博納主持第25次中法戰略對話，王毅指出，當前世界動蕩甚至分裂，不符合任何一方利益。中方視歐洲為多極化進程中的重要一極，支持歐洲加強戰略自主，將前途命運掌握在自己手中。中法願同法方加強戰略溝通，形成更多共識，加強團結合作，更有效應對全球性挑戰。

雙方一致同意，進一步加強應對氣變、保護生物多樣性、可持續發展、農食產品、清潔能源、核能研發、人工智能、航空航天、森林碳匯等合作。延續中法文旅年積極勢頭，辦好貫穿全年的數百場人文交流活動，增加直航航班頻次，進一步便利人員往來。

責任編輯：陳建錫

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