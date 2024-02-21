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內地多處進入雨雪最強時段 18省區市190個路段封閉 

社會熱點 11:17 2024/02/21

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內地中東部地區雨雪天氣持續，今日將進入雨雪最強時段，北京、河北、江蘇等18省（區、市）境內190個路段封閉，多地宣布中小學及幼兒園停課或延遲開學。

中央氣象台今早繼續六預警齊發，包括寒潮橙色預警、暴雪黃色預警、冰凍黃色預警、大霧黃色預警、大風藍色預警、強對流天氣藍色預警。預計今日起至23日，中東部大部將出現劇烈降溫，華北南部、黃淮西部、江淮、江漢、江南、華南中北部及貴州等地氣溫將下降12～18℃。其中，湖南南部、貴州東部、廣西北部等地的部分地區累計降溫幅度可達20℃以上。23日前後，最低溫度0℃線將南壓到蘇皖南部至湖南南部、貴州南部一帶。

寒潮來襲，江蘇宿遷全市各中小學及幼兒園今日停課一天；湖南益陽，湖北武漢中小學及幼兒園，除高三年級外，一律延遲開學。

受降雪及路面結冰影響，截至今早7時，北京、河北、天津、山西、內蒙古、黑龍江、江蘇、安徽、山東、河南、湖北、重慶、四川、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆18省市區境內190個路段封閉，2719個收費站關閉。

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責任編輯：易燕丹

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