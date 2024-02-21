A股｜滬指收升近1%六連揚 北向資金淨買入百億創7月高

A股三大指數今日（21日）低開高走，午後一度迫近3000點大關，高見2994.61點，臨近盤尾回落，滬指收升0.97%報2950點，連續第六個交易日收漲，創近7周新高；深成指報8975點，升0.79%；創業板指數報1752點，升0.36%。

滬深兩市成交額9802億元（人民幣，下同），較前一交易日增加1907億元。北向資金淨買入135.95億元，創2023年7月以來新高。

板塊題材上，銀行、證券、保險等大金融板塊集體走強，汽車產業鏈大幅反彈。

東方證券投顧汪嘯驊指，節後市場情緒恢復，資本市場改革預期成最強支撐。流動性危機解除後，小盤個股紛紛快速反彈，同時成長龍頭蓄勢待發。前海開源基金首席經濟學家楊德龍指，滬深交易所對量化私募巨頭啟動公開譴責程序，顯示對量化交易的監管將嚴格實施，提振市場信心。

因短時間沽貨25億元被限制交易的量化私募基金靈均投資，今日發公告致歉，表示將改進交易模型，嚴控交易節奏，並強調長期看好並堅持做多中國股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態。

責任編輯：陳建錫