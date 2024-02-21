台海巡改口認與大陸快艇有碰撞 惟關鍵5分鐘無錄影

▲ 台海巡改口稱在高速追逐下，船身有多次「接觸」。

大陸快艇遭台方驅逐釀成兩名漁民死亡事件，台灣海巡署聲稱是對方拒檢蛇行甩尾導致翻覆，直至昨日金門地檢署表示沒全程錄影、雙方「發生碰撞」，海巡才改口稱在高速追逐下，船身有多次「接觸」。由於關鍵5分鐘的影像缺失，快艇翻覆原因仍有待檢方進一步調查釐清。

金門地檢署指，調查發現，海巡隊在驅離及大陸船隻翻沉的過程並無錄影。為還原案發事實，檢方對巡防艇長及駕駛製作筆錄、調閱案發海巡隊通報紀錄、海巡隊撥打119通聯、相關雷達影像等資料。另外，經檢方勘查，發現巡防艇上亦沒有固定的監視錄影器材。

海巡人員執法因未全程錄影、錄音，引發外界質疑。遇難漁民的家屬昨日抵達金門，完成認屍及法事等儀式後，拒絕火化流程，要求查明真相。

海巡署昨晚發布新聞稿承認，海巡CP-1051艇未配備全船監視系統，過往執勤時有賴海巡人員以船艇上配備的手持式攝影器材進行蒐證。事發當日因涉事大陸快艇蛇行拒檢逃逸，並於CP-1051 艇艄與迂迴航行，在高速追逐狀況下，船身多次接觸，船身亦受海浪影響劇烈晃動，海巡人員在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，導致該名負責蒐證人員未即拿取蒐證器材進行蒐證。

海委會揭「第三人責任險」：沒隱匿碰撞

台灣艦隊分署分署長廖德成表示，事故發生僅歷時5分鐘，海上追逐及時間短暫等因素導致未能全程錄影，雖讓事證分散，但不影響事實真相的始末。

海委會主委管碧玲則在Facebook說明，海巡沒有隱匿的動機，這種事情也無法隱匿；又指兩天前就揭露本案受「第三人責任險」保障，海域和陸域的車禍是一樣的，有第三人責任險就代表有碰撞。

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責任編輯：易燕丹

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