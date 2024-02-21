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低價招徠 中國電商平台在日本掀起熱潮

經濟脈搏 12:19 2024/02/21

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Temu在日本的用戶數量快速增長。

隨著日本消費傾向節約的背景下，中國電商平台憑藉平價和品質，在日本的業務以驚人的迅速擴張，逐漸趕上日本三大電商—亞馬遜、樂天、Yahoo購物。

拼多多旗下Temu進入日本市場半年，今年1月份用戶人數已突破1500萬人，達到三大電商平均用戶的五成以上。平價是Temu的最大武器，像890日元的T恤、360日元小揹包，促銷活動中都是低價商品。一名住在東京的主婦表示，她過去一直在樂天上購物，現在用Temu愈來愈多，「價格便宜，設計也不差」。

大搞促銷活動是Temu在日本受歡迎的另一大原因，本著先虧損後盈利的方式，Temu在日本每日發放數千日元的優惠券，借此搶佔市場。一名日本電商平台高管指，Temu如果繼續擴大勢力，可能對亞馬遜等造成威脅，雖然後者在産品及配送方面毫不遜色，但Temu的低價和大規模促銷存在優勢。

從事平價快捷時裝銷售的SHEIN，1月份的用戶數量達到839萬人，為去年同期2.3倍，已超過了部分的日本同行，其使用的是與Temu同樣的策略。

不過，中國電商平台大舉進軍海外仍非一帆風順，UNIQLO去年底就入稟法院控告SHEIN販賣倣冒商品，要求頒令禁售。日媒估計，中國電商被競爭對手敵視的情況或愈來愈多。在美國，Temu和SHEIN近年亦多次遭到國會點名，指控其出售新疆「強迫勞動」產品、侵犯知識産權，影響美國的利益。

責任編輯：陳建錫

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