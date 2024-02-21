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內地Starbucks推「紅燒肉拿鐵」 網民吐槽多塊豬肉乾貴成30蚊

社會熱點 15:24 2024/02/21

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內地Starbucks推出龍年限定產品「紅燒肉拿鐵」，鹹甜搭配的咖啡口味引發熱議。

內地星巴克（Starbucks）推出龍年限定產品「紅燒肉拿鐵」引發熱議，有人認為新產品口味獨特，也有人吐槽加只是一片豬肉脯就比普通拿鐵貴了30元（人民幣，下同），不值票價。

所謂「紅燒肉拿鐵」其實是內地星巴克在2024新春推出的龍年限定新品——「年豐鹹香拿鐵」，屬於臻選年味特調咖啡系列。商品介紹顯示，該款咖啡由「東坡紅燒肉風味醬和濃縮咖啡融合，加入蒸煮後的牛奶，最後飾以東坡紅燒肉風味醬和豬肉脯」，售價68元，銷售範圍是全國包括上海烘焙工坊在內的25家星巴克臻選門店，賣到2月27日。

「臻選年味特調咖啡受到顧客歡迎，還有顧客主動到門店來詢問了解年豐鹹香拿鐵這款飲品。」星巴克中國的工作人員表示，顧客反饋該款咖啡的「風味比較獨特，口感綿密順滑」。但有消費者表示沒有喝出紅燒肉的味道，「喝到最後好像是有沉底的培根碎。」

不少網民也留言指無法接受這種鹹甜搭配，直言「這世界終究還是癲成了我不認識的樣子」、「我允許它倆同時出現在我的胃裡，但不接受同時出現在我嘴裡。」還有網民批評，星巴克一杯拿鐵38元，「加了一片豬肉脯就貴了30元，根本是詐騙。」

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責任編輯：易燕丹

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