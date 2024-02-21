金門翻艇兩生還者指控台海巡撞船：把我們頂翻掉（有片）

▲ 大陸快艇在金門遭台方驅逐造成翻沉，兩名生還漁民返回大陸。

大陸快艇在金門遭台方驅逐造成翻沉，兩名生還漁民返回大陸後接受央視旗下自媒體「玉淵譚天」訪問，指控船隻是遭台灣海巡撞翻。

倖存的王姓、徐姓生還者回憶起事發的場景，不禁留下眼淚。徐姓漁民憶述事發經過，指當日（14日）中午12時許駕駛漁艇出海，12時50分看到「保緝」（應為台灣海巡署）的船隻，但沒想到會直接衝向他們。

徐姓漁民説：「我們自己的船怎麼可能翻掉？（哪怕）開急轉彎也翻不掉，要（被）撞才會翻掉。」他表示，被台方艦艇衝撞頂翻後，他們鑽入水中逃生，但最終4個人只有2人上岸。

對於兩岸漁民在該海域打漁，徐姓漁民稱，「我們也沒對他怎麼樣。他們以前到我們這來，我們對他們很好，這次他對我們這樣，太失望了。」他表示，現在安全回到大陸非常開心，感謝大家想盡一切方法帶他們回家。

影片發布後激發大陸民眾憤慨，紛紛留言：「這不是謀殺是什麼？」「血債血還」「就是撞翻的，所以一直不敢公布視頻，還謊稱漁船『蛇行』。不能這麼算了！」

台海巡改口認與大陸快艇有碰撞 惟關鍵5分鐘無錄影

台軍稱金門事件後強化演練 外島未增兵

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁