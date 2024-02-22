廣州南沙大橋被船隻撞斷致5車墮橋 2死3失蹤（有片）

廣州南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今日（22日）上午5時30分左右被一艘空置的貨櫃船撞擊，橋面隨後發生斷裂，2輛車落水，其餘3輛車跌落船上。當地政府已派出打撈船及潛水員加入搜救，出事路段已實行交通管制。截至上午10時，事故已知導致2人死亡、1人受傷，另有3人下落不明。涉事船主已被控制。

廣州巴士集團公告證實，一輛南沙9路巴士因橋面斷裂落水，事發時車上只有梁姓司機一人，公司現時無法與梁聯繫。

公開資料顯示，瀝心沙大橋在1992年建成，跨越洪奇瀝水道，是連接南沙經濟開發區與三民島的主要通道，全長近800米，橋寬約10米，設雙向兩車道，無人行道。有萬頃沙鎮居民向媒體表示，瀝心沙大橋為通萬頃沙鎮與三民島片區的唯一通道，主要供居民進出三民島通行使用，平時車流量並不算大。

涉事的「良輝688」號貨櫃船登記在佛山良輝船務服務有限公司名下，今年初曾因通過橋區水域和交通管制區時未加強瞭望，被海局部門罰款。內媒向該船務公司的法定代表人張炳榮了解，張回應稱，肇事船隻只是掛靠在該公司，具體情況他本人也不清楚，無法說明。

責任編輯：陳建錫