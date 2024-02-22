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涉事船員操作失當 廣州南沙大橋被船撞斷致5死1傷

國情動向 15:00 2024/02/22

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瀝心沙大橋橋面斷裂。

廣州南沙區萬頃沙鎮瀝心沙大橋今日（22日）上午5時30分左右被一艘空置的貨櫃船撞擊，橋面隨後發生斷裂，2輛車落水，其餘3輛車跌落船上。當地政府已派出打撈船及潛水員加入搜救，出事路段實行交通管制。截至下午5時，事故已導致5人死亡、1人受傷。涉事船主已被控制。

官方通報指，佛山籍貨櫃船「良輝688」輪在航經南沙洪奇瀝水道時，因船員操作失當，貨櫃船左舷船身觸碰瀝心沙大橋下行通航孔18#橋墩，隨後船頭再次觸碰下行通航孔19#橋墩，致使該通航孔上的橋面斷裂。

廣州巴士集團公告證實，一輛南沙9路巴士因橋面斷裂落水，事發時車上只有梁姓司機一人，公司無法與梁聯繫。

公開資料顯示，瀝心沙大橋在1992年建成，跨越洪奇瀝水道，是連接南沙經濟開發區與三民島的主要通道，全長近800米，橋寬約10米，設雙向兩車道，無人行道。有萬頃沙鎮居民向媒體表示，瀝心沙大橋為通萬頃沙鎮與三民島片區的唯一通道，主要供居民進出三民島通行使用，平時車流量並不算大。

涉事的「良輝688」號貨櫃船登記在佛山良輝船務服務有限公司名下，今年初曾因通過橋區水域和交通管制區時未加強瞭望，被海事部門罰款。內媒向該船務公司的法定代表人張炳榮了解，張回應稱，肇事船隻只是掛靠在該公司，具體情況他本人也不清楚，無法說明。

責任編輯：陳建錫

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