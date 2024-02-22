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美國就華為新機問題對半導體業施壓 令停向中芯供貨

國情動向 09:07 2024/02/22

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美國要求企業暫停向中芯供貨。

華為Mate 60系列手機引發「中國突破美國科技圍堵」的猜測，美國政府據報已對本土半導體企業施壓，要求停止向為華為代工的中芯國際提供原料和零件。

路透社引述兩名消息人士指，美國商務部在去年年底向中芯國際的美國供應商發出幾十封信函，提出上述要求。許多公司已經停止供貨，但是信函提及有供應商仍向中芯運送價值數以百萬美元計的原料。該公司回應稱，一直依照合法的出口許可供貨，並時刻監控並執行涉及芯片產業的國際貿易規定要求。

市場研究專家指，中芯很可能轉向台灣、日本和韓國等來源獲取芯片製造所需的原料和零件，但美國方面突然斷供，有機會令中芯3到9個月的生產活動被打亂，這要取決於中芯本身的原料庫存。除非中芯已提前做好準備，否則找到新的供應商並測試新產品則需要時間。

另外，英國《金融時報》本月稍早引述消息指，中芯已在上海設立全新的5納米芯片生產線，最快今年就開始量產由華為設計的新一代芯片。

中國駐美大使館批評這是徹底的經濟欺凌，敦促美方停止濫用國家權力打壓中國企業。中芯未回應路透的置評請求。華為、白宮及商務部拒絕評論。

責任編輯：陳建錫

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