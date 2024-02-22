美國眾院重量級代表團抵台 晤蔡英文及賴清德

▲ 美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）率團訪台，與台領導人蔡英文會面。

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）今日（22日）率團抵達台灣，展開3天訪問。代表團上午分別與台領導人蔡英文、候任領導人賴清德會面。加拉格爾表示，他此行希望傳達一個訊號，如北京作出攻台的決定，將必然失敗。賴清德上任後，美國會繼續與台灣站在一起。

*新增中國外交部回應

加拉格爾在會面中稱讚蔡英文的領導能力和遠見，指整個自由世界的自由正遭受威權體制攻擊，要隨時警戒。蔡英文感謝該委員會以行動展示美國對台灣民主的支持。他又提到賴清德面臨的挑戰，是政府分裂、立院沒有取得多數。他認為這逼迫台美必須合作、必須在有原則的前提下找到共識及前進的方向。

加拉格爾表示，他本次訪台要傳達的是，如果北京攻台，一定會失敗。賴清德在美國有非常多友誼，有很多人支持台灣，尤其在美國國會內部。美國眾議院在跨黨派的基礎之上，強健地支持美台關係永續發展，這也是為何有美國有《台灣關係法》，就是希望透過這樣的立法，確保美台關係持續深化下去。

賴清德則表示，全球地緣政治正發生重大變化，大陸在外交、國防、政治、經濟各個面向，都在展現對於國際社會的強大壓力。台灣面臨這樣的挑戰，除了堅定地以和平、對等、民主、對話四個原則處理兩岸關係外，也會強化防衛力量，向國際社會傳達台灣守護自己國家的決心。

與加拉格爾同行的還有委員會民主黨首席議員克利胥納莫提（Raja Krishnamoorthi）、民主黨籍眾議員穆爾頓（Seth Moulton）及與共和黨眾議員詹森（Dusty Johnson）、穆羅爾（John Moolenaar）。這是該委員會首次派團訪台，聚焦地區及經貿議題。按行程規劃，其還會與新任立院院長韓國瑜會面。

在北京，外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，中方一貫堅決反對美方同台灣當局進行任何形式的官方往來，堅決反對美方以任何方式、任何借口干涉台灣事務。中方敦促美方務必認清台灣問題的極度複雜性和敏感性，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理涉台問題，停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

責任編輯：陳建錫