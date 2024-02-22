王毅總結歐洲之行 稱對華理性認知增多各界明確反脫鈎

▲ 王毅指，此訪感受到歐洲對華理性認知增多，各界都明確反對「脫鈎」。

中共中央政治局委員、外交部長王毅結束歐洲訪問行程後，接受中國傳媒採訪。王毅指，此訪感受到歐洲對華理性認知增多，各界都明確反對「脫鈎」，要把合作作為中歐關係的主旋律，堅持求同存異，推動中歐關係行穩致遠。

王毅總結這次歐洲之行，提到中國在慕尼黑安全會議發出明確信號，就是中方將堅定做動蕩世界中的穩定力量。他在會議期間與多國官員接觸，強調應堅持開放包容、協商合作，不搞封閉排他、衝突對抗，亦應堅持追求共贏，堅決避免「多輸」。

王毅又形容在慕安會期間的中美外長會晤是坦誠、實質及具建設性。他重申，中美相互尊重、和平共處、合作共贏，構建兩個大國正確相處之道，是歷史演進的必然要求，也是國際社會的普遍期待。

王毅表示，今次訪問歐洲感受到歐洲對華的理性認知正在增多，認為中國的發展符合歷史邏輯，歐洲不應懼怕更不應拒絕。歐方對加強中歐各層級交往態度積極，希望在各領域合作取得更多具體成果。

他指，歐洲各界都明確反對「脫鈎」，他亦向歐方強調「去風險」不能去合作，「降依賴」不能降互信，要對世界經濟碎片化、保護主義傾向保持警惕。只要中歐加強合作，新冷戰就打不起來。

在烏克蘭問題上，王毅指，危機長期化、複雜化及擴大化不符合國際社會共同利益，重申政治解決是唯一出路，中方將繼續為重建和平發揮建設性作用，支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。

王毅又指，以巴衝突持續升級，任由加沙戰事延宕，將會造成更嚴重人道主義災難。中國的立場很清楚，就是立即停火止戰、確保人道救援、釋放所有扣押人員、召開國際和會，重啟「兩國方案」，最終實現巴以兩國和平共處。

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責任編輯：易燕丹