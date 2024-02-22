  • 24°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 16:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

台灣大選後首次 美國批准對台出售戰術系統設備

國情動向 11:32 2024/02/22

分享：

分享：

美國批准台灣大選後首筆對台軍售。（配圖）

美國國務院周三（21日）批准一筆約7500萬美元的對台軍售案，涉先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備。這是台灣大選以後，美軍首次對台售武。

五角大樓轄下的國防安全合作局（DSCA）表示，本次軍售將透過強化通訊與網絡安全，提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，強化台灣應對當前與未來威脅的能力。軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益，同時不會改變區域基本軍事平衡。

台當局表示感謝，指美方基於《台灣關係法》、「對台六項保證」等落實對台安全承諾。台美雙方將鞏固安全夥伴關係，共同維護台海和平穩定。

中國外交部發言人毛寧表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方一貫堅決反對，並敦促美方停止美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

她在回應另一條有關台海問題時重申，維護台海和平穩定，最關鍵是堅持一個中國原則，堅決反對台獨。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

廣州南沙大橋被船隻撞斷致5車墮橋 2死3失蹤（有片）

下一篇文章

王毅總結歐洲之行 稱對華理性認知增多各界明確反脫鈎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款