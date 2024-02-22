台灣大選後首次 美國批准對台出售戰術系統設備

▲ 美國批准台灣大選後首筆對台軍售。（配圖）

美國國務院周三（21日）批准一筆約7500萬美元的對台軍售案，涉先進戰術數據鏈系統升級計畫及相關設備。這是台灣大選以後，美軍首次對台售武。

五角大樓轄下的國防安全合作局（DSCA）表示，本次軍售將透過強化通訊與網絡安全，提供確保戰術資訊安全傳遞的基礎設施，強化台灣應對當前與未來威脅的能力。軍售案支持台灣持續努力進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益，同時不會改變區域基本軍事平衡。

台當局表示感謝，指美方基於《台灣關係法》、「對台六項保證」等落實對台安全承諾。台美雙方將鞏固安全夥伴關係，共同維護台海和平穩定。

中國外交部發言人毛寧表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定。中方一貫堅決反對，並敦促美方停止美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。

她在回應另一條有關台海問題時重申，維護台海和平穩定，最關鍵是堅持一個中國原則，堅決反對台獨。

責任編輯：陳建錫