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廣州瀝心沙大橋被撞斷  防撞能力加固工程三度延期

社會熱點 11:44 2024/02/22

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廣州南沙瀝心沙大橋橋墩被撞，致橋面斷裂。

廣州南沙瀝心沙大橋橋墩被撞，致橋面斷裂。大橋曾於2021年10月獲批進行橋樑防撞能力加固提升工程，惟有關工程三度延期，目前作業有效期限已延至今年8月31日。

公開信息顯示，瀝心沙大橋又名洪奇瀝第二大橋，位於南沙經濟技術開發區瀝心沙鎮，跨越洪奇瀝水道，是連接南沙經濟技術開發區與三民島的主要通道。大橋全長787米，建成於1992年。

期刊《橋梁建設》2023年刊發一篇題為《廣州瀝心沙大橋復合防撞裝置抗撞性能分析》的論文，作者單位為中國鐵建華中區域總部蘇南指揮部，其中指出，因瀝心沙大橋跨越的洪奇瀝水道航道等級由Ⅲ級提升至Ⅰ級，增加了橋墩受船舶撞擊的風險，為提高該橋的防撞能力，擬對主橋16~19號墩採取防撞措施。

論文提出一種新型固定式波折鋼板-鋼覆復合防撞裝置，代替傳統的護舷式裝置，稱該裝置可通過內部波折鋼板和聚氨酯泡沫耗散能量，提高防撞裝置的耗能效率。論文稱，瀝心沙大橋已於2023年4月完成復合防撞裝置加裝工作。

但查閲廣東省交通運輸廳網站，瀝心沙大橋16~19號墩的加固工程曾三度延期，公告亦未提到工程延期原因。

官方信息顯示，2021年10月，廣東省交通運輸廳發布《關於廣州市南沙區通航橋梁防撞能力加固提升工程（瀝心沙大橋、高新沙大橋）航道通航條件影響評價的審核意見》，指綜合考慮橋梁結構安全和通航安全需要，原則同意在通航孔橋墩處（橋墩上下游側）設置防撞設施，擬對瀝心沙大橋通航孔橋墩（16#、17#、18#、19#橋墩）加裝附著式防撞設施。

該工程由湖南常德路橋建設集團有限公司施工。廣州南沙海事處發布的信息顯示，施工作業時間為2022年4月12日至2022年9月15日。

但此後，廣州南沙海事處發布過兩次延期信息，工程分別延期至2023年3月15日、2023年8月31日。2023年9月4日，廣東省交通運輸廳又一次發布公告，將該作業有效期限延期至2024年8月31日。

廣州南沙瀝心沙大橋被船隻撞斷 有巴士落水（有片）

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責任編輯：易燕丹

 

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