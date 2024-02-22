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31省份開年僅一地物價上漲 機構料本月迎反轉

經濟脈搏 13:59 2024/02/22

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內地31省份1月居民消費價格指數（CPI）跌多漲少，僅內蒙古按年錄得上漲，29省份下降，1省份持平。

內地31省份1月居民消費價格指數（CPI）跌多漲少，僅內蒙古按年錄得上漲，29省份下降，1省份持平。展望下階段物價走勢，機構普遍認為，2月會出現反轉，全年CPI按年中樞將回升。

國家統計局數據顯示，按年看，內蒙古1月CPI漲0.2%，青海持平；降幅方面，上海、西藏、山西、浙江、廣東、重慶、貴州、廣西、四川、福建、海南均降超1%，貴州、河南、山西等3省份物價已連續十個月回落。

中新經緯引述東方金誠指，2月春節錯月（同一節日出現在不同月份）效應影響反轉，CPI按年將恢復正增長，預計漲幅會在0.6%左右，此後有望基本延續正增長狀態，全年CPI按年中樞將從2023年的0.2%回升至1.3%左右，通縮風險進一步弱化。整體上看，2024年物價漲幅會處於溫和偏低水平，這將為貨幣政策靈活調整提供較大空間。

內地1月CPI按年降0.8%降幅高過預期  PPI降2.5%

數據分析 | CPI創逾14年最大跌幅 政策加碼緊迫性增

德邦證券也指出，1月CPI按年下降0.8%，創2009年9月以來新低，但主要是受春節時點錯位和去年同期防疫優化後短期高基數的影響，從物價的結構來看，耐用消費品價格按月基本走出去年大幅低於中樞水平的階段，旅遊價格按月也高於2018至2022年同期均值，1月油價的高頻數據也比CPI燃料項降幅更低，商品和服務消費需求可能並沒有通脹數據顯示的疲軟，隨著春節假期到來和基數走低，預計2月起CPI按年有望迎來回升。

北大國民經濟研究中心分析稱，受政策促進消費需求釋放和低基數效應影響，CPI整體處於回升態勢，消費品價格方面存在一定壓力，服務價格方面則主要取決於需求恢復形勢，預計2024年CPI年增速較上年有所提升，約為0.6%。

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責任編輯：易燕丹

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