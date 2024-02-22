台海巡再回應金門翻船事故 指大陸快艇「甩尾自撞」

▲ 海巡署指大陸快艇「自撞」，當局即時搜救。（金門海巡圖片）

兩岸就大陸快艇翻側事故的成因各執一詞，台灣的海巡署今日（22日）召開記者會回應指，出事快艇因蛇行加上急轉彎，自行撞上海巡船。

海巡官員表示，CP-1051海巡船當天執行巡邏勤務，中午12時出料羅港後依照正常航速至復國墩島北方監控、部署海面狀況，以及待命驅離大陸漁船。12時52分，海巡船接報有快艇通過限制水域，在北碇附近徘徊作業，即開往處理。當海巡船抵達周邊後，大陸快艇仍未離開，海巡人員遂打算登船檢查。

依照標準執法程序，船長當時有開啟警示燈與警報器，快速往快艇前進。但海巡船靠近快艇左舷時，後者為躲避登檢而蛇行、甩尾。在1分多鐘追逐過程中，快艇突然往右急轉彎，船尾撞上海巡船的右前方，因離心力造成反彈而翻覆。海巡船立即轉向回避，快艇卻已失去平衡。

海巡官員又提到，當局已即時展開搜救，先救起3人，並出動6艘巡防艇搜索一度失蹤的第4人。

該番解釋與2名大陸生還漁民的說法不同，後者前日（20日）獲釋返回福建後接受大陸官媒訪問，指海巡船當時徑直向快艇撞去，導致快艇翻側。

責任編輯：陳建錫