員工講粵語被罰款？佛山警方：涉事者為吸引眼球編造謠言

網傳廣東佛山一間公司實施「國語溝通政策」，有三名員工因說廣東話被罰款，引發熱議。警方調查後通報，涉事者為吸引眼球編造謠言，已被刑事拘留。

一份落款為「嶼旭置業有限公司管理層」的通告在網上廣傳，提到該公司內部今年起實施國語（普通話）溝通政策，以促進工作環境的統一性和溝通效率。但有三名員工未能遵守規定，使用非國語（粵語）進行工作交流，分別罰款3,000元和1,000元（人民幣，下同）。

網上還流出內部群組聊天記錄，該公司一名高管發語音稱：「講粵語是個非常不好的習慣，尤其是何某某，身為主管犯這種低級錯誤，這次先罰款3000元，如果再有下次的話就降職處理。」

▲ 網傳廣東佛山一公司員工因講粵語被罰款

消息引發網民幾乎是一面倒的討伐，認為法律上沒有任何規定稱工作期間不能講本土方言，且通過本土方言更能提高溝通效率，質疑公司在「變相罰款」。不過也有網民表示，對於一些聽不懂方言的同事，的確不利於工作交流。

佛山市公安局禪城分局今日在微博通報指，經查，網傳的消息為不實信息，是劉某傑（男，21歲，網傳涉事公司負責人）為吸引眼球、博取流量而編造並傳播。劉某傑的公司實際上只有其一人，沒有其他員工，不存在所謂員工因講粵語被罰款的情況。

據警方通報，犯罪嫌疑人劉某傑因在多個網絡平台散播不實信息，造成惡劣社會影響，嚴重擾亂網絡公共秩序，目前已被公安機關依法刑事拘留。

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責任編輯：易燕丹