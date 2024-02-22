  • 23°C
香港時間 : 2024222日 (週四) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

員工講粵語被罰款？佛山警方：涉事者為吸引眼球編造謠言

社會熱點 16:04 2024/02/22

分享：

分享：

網傳廣東佛山一間公司實施「國語溝通政策」，有三名員工因說廣東話被罰款，引發熱議。警方調查後通報，涉事者為吸引眼球編造謠言，已被刑事拘留。

一份落款為「嶼旭置業有限公司管理層」的通告在網上廣傳，提到該公司內部今年起實施國語（普通話）溝通政策，以促進工作環境的統一性和溝通效率。但有三名員工未能遵守規定，使用非國語（粵語）進行工作交流，分別罰款3,000元和1,000元（人民幣，下同）。

網上還流出內部群組聊天記錄，該公司一名高管發語音稱：「講粵語是個非常不好的習慣，尤其是何某某，身為主管犯這種低級錯誤，這次先罰款3000元，如果再有下次的話就降職處理。」

網傳廣東佛山一公司員工因講粵語被罰款

消息引發網民幾乎是一面倒的討伐，認為法律上沒有任何規定稱工作期間不能講本土方言，且通過本土方言更能提高溝通效率，質疑公司在「變相罰款」。不過也有網民表示，對於一些聽不懂方言的同事，的確不利於工作交流。

佛山市公安局禪城分局今日在微博通報指，經查，網傳的消息為不實信息，是劉某傑（男，21歲，網傳涉事公司負責人）為吸引眼球、博取流量而編造並傳播。劉某傑的公司實際上只有其一人，沒有其他員工，不存在所謂員工因講粵語被罰款的情況。

據警方通報，犯罪嫌疑人劉某傑因在多個網絡平台散播不實信息，造成惡劣社會影響，嚴重擾亂網絡公共秩序，目前已被公安機關依法刑事拘留。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 多元文化 佛山 廣東省

上一篇文章

前內地首富、娃哈哈創辦人宗慶后入院搶救

下一篇文章

傳台灣民間團體今派人赴泉州 慰問大陸漁民家屬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款