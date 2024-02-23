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1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄

經濟脈搏 09:31 2024/02/23

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國家統計局公佈，1月份70個大中城市中商品住宅銷售價格按月降幅整體收窄、按年整體延續降勢。路透社測算指，當月樓價按年下降0.7%，為近10個月來最大降幅，按月則下降0.3%，連降第七個月，但比上一個月收窄0.1個百分點。

按月看，當月一線城市新樓銷售價格下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新樓銷售價格下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新樓銷售價格下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

一線城市二手樓銷售價格下降1.0%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二、三線城市二手樓銷售價格分別下降0.6%和0.7%，降幅比上月分別收窄0.2和0.1個百分點。

各線城市中，新樓和二手樓銷售價格按月下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個。

按年看，當月一線城市新樓銷售價格下降0.5%，降幅比上月擴大0.4個百分點。其中，北京和上海分別上漲1.3%和4.2%，廣州和深圳分別下降3.6%和4.1%。二線城市新樓銷售價格由上月上漲0.1%轉為下降0.4%。三線城市新樓銷售價格下降2.1%，降幅比上月擴大0.3個百分點。

一線城市二手樓銷售價格下降4.9%，降幅比上月擴大1.4個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降3.7%、4.5%、6.1%和5.2%。二、三線城市二手樓銷售價格分別下降4.4%和4.5%，降幅比上月分別擴大0.4和0.3個百分點。

各線城市中，新樓和二手樓銷售價格按年下降城市分別有53個和70個，比上月分別增加5個和1個。

責任編輯：陳建錫

 

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