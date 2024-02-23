內地多省市醫院新生兒增長明顯 龍年或迎生育小高峰

踏入2024甲辰龍辰，內地多個省市醫院新生兒數量增長明顯，分析認為中國人對生肖「龍」有特殊偏愛，上一個龍年（2012年）時就有生育小高峰，今年生育率亦有望提升。

據江蘇無錫市婦幼保健院消息，共有216個「龍寶寶」在該院出生，新生兒數量較去年上升約20%。在陝西中醫藥大學第二附屬醫院，剛過去的春節假期共接生232位新生兒，比2023年的135例增長71.9%。

安徽蚌埠市三院婦產科主任田玲指，早在農歷兔年，計劃孕育「龍子龍女」的準父母已明顯增多，「（今年）春節期間，我們一共接生了138個龍寶寶，平均每天都有十幾個新生兒出生，而且大部分都是順產。」

受多重因素影響，今年出生人口或將迎來階段性回升。一方面，是生肖「龍」帶來的影響。數據顯示，2012年全年出生人口1973萬人，是本世紀以來最高的一年，甚至超過後來全面放開二孩乃至三孩的年份。

另一方面，受疫情影響，一部分人將結婚及備孕計劃推遲到2023年，這也有望體現在2024年出生人口數據中。例如，近期多地公布2023年婚姻登記數據，顯示2023年多地結婚登記人數增長明顯，出現了近年來首次回升。從全國來看，2023年前三季度全國辦理結婚登記為569萬對，較2022年同期增加24.5萬對。

不過，西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保對《第一財經》分析，生肖對出生人口變化確實有一定的影響，大家對生肖依然有偏好，但這對人口發展的總體趨勢影響較小。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整也稱，2023年結婚人數增加和2024龍年新生兒數量的增長，都只是階段性的現象，要真正提高青年的婚育意願，還是要著重建立健全積極生育政策支持體系，顯著減輕家庭生育養育負擔。

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責任編輯：易燕丹