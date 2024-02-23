  • 20°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地多省市醫院新生兒增長明顯 龍年或迎生育小高峰

社會熱點 11:10 2024/02/23

分享：

分享：

踏入2024甲辰龍辰，內地多個省市醫院新生兒數量增長明顯，分析認為中國人對生肖「龍」有特殊偏愛，上一個龍年（2012年）時就有生育小高峰，今年生育率亦有望提升。

據江蘇無錫市婦幼保健院消息，共有216個「龍寶寶」在該院出生，新生兒數量較去年上升約20%。在陝西中醫藥大學第二附屬醫院，剛過去的春節假期共接生232位新生兒，比2023年的135例增長71.9%。

安徽蚌埠市三院婦產科主任田玲指，早在農歷兔年，計劃孕育「龍子龍女」的準父母已明顯增多，「（今年）春節期間，我們一共接生了138個龍寶寶，平均每天都有十幾個新生兒出生，而且大部分都是順產。」

受多重因素影響，今年出生人口或將迎來階段性回升。一方面，是生肖「龍」帶來的影響。數據顯示，2012年全年出生人口1973萬人，是本世紀以來最高的一年，甚至超過後來全面放開二孩乃至三孩的年份。

另一方面，受疫情影響，一部分人將結婚及備孕計劃推遲到2023年，這也有望體現在2024年出生人口數據中。例如，近期多地公布2023年婚姻登記數據，顯示2023年多地結婚登記人數增長明顯，出現了近年來首次回升。從全國來看，2023年前三季度全國辦理結婚登記為569萬對，較2022年同期增加24.5萬對。

不過，西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保對《第一財經》分析，生肖對出生人口變化確實有一定的影響，大家對生肖依然有偏好，但這對人口發展的總體趨勢影響較小。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整也稱，2023年結婚人數增加和2024龍年新生兒數量的增長，都只是階段性的現象，要真正提高青年的婚育意願，還是要著重建立健全積極生育政策支持體系，顯著減輕家庭生育養育負擔。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

專家倡向多孩家庭子女派錢至滿20歲 搶救生育率
2023/08/15
專家倡向多孩家庭子女派錢至滿20歲 搶救生育率
生育率 | 河南鄭州明文規定生育有補貼 市民反映領錢無門
2023/11/23
生育率 | 河南鄭州明文規定生育有補貼 市民反映領錢無門
專家指龍年生育率有望提高 數據不是這樣說
2024/02/11
專家指龍年生育率有望提高 數據不是這樣說
2024龍年沒有立春「寡婦年」不宜結婚？民政部回應
2024/01/26
2024龍年沒有立春「寡婦年」不宜結婚？民政部回應

你可能感興趣

專家倡向多孩家庭子女派錢至滿20歲 搶救生育率
18:14 2023/08/15
專家倡向多孩家庭子女派錢至滿20歲 搶救生育率
生育率 | 河南鄭州明文規定生育有補貼 市民反映領錢無門
10:42 2023/11/23
生育率 | 河南鄭州明文規定生育有補貼 市民反映領錢無門
專家指龍年生育率有望提高 數據不是這樣說
17:15 2024/02/11
專家指龍年生育率有望提高 數據不是這樣說
社會民生 人口 生育 備孕 結婚 生肖 中國

上一篇文章

傳李鐵被判無期後翻供上訴 或累陳戌源等加刑？

下一篇文章

王毅：上合組織需加強合作 共同築牢安全屏障
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款