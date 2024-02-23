傳李鐵被判無期後翻供上訴 或累陳戌源等加刑？

傳媒人士爆料指，內地足壇貪腐案已相繼一審審結，前國足教頭李鐵被判無期徒刑，而前足協主席陳戌源則只判15年。這令李鐵相當不服氣，已提出上訴。

曾擔任體育記者的足球評述員冉雄飛昨日（22日）在微博發表文章說：

網傳李鐵去世，肯定是謠言，我來爆個料，關於李鐵的最新動態。李鐵案件經過了湖北省相關檢察機關起訴和法院判決，李鐵初審被判了無期徒刑，所以他很不服氣，提起了上訴。在本次中國足球的反腐除惡打黑掃賭風暴中，據傳陳戌源一審貪腐8000多萬（人民幣，下同），才判了15年，而杜兆才（國家體育總局前副局長）涉及多種罪名，犯罪事實也觸目驚心，黑體育吃體育也才被判了13年左右。

李鐵感覺自己一個非國家公職人員玩黑吃黑掙了些錢不應該得到無期徒刑，所以他「含冤上訴」，據說也「翻供」推翻了自己的很多證詞，導致公安機關和紀檢監察機關不得不重新去調查取證，所以目前李鐵究竟判多少年，還有一些不確定因素。

如果李鐵翻供涉及到陳戌源，杜兆才，可能這兩人的刑期都會有變化，所以最終這幾人審判的結果，請以官方宣布為主。