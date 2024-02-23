南沙大橋被撞畫面曝光 10分鐘5車落水司機見狀攔後車（有片）

廣州南沙瀝心沙大橋被貨船撞斷橋面，造成5死3傷。內媒公開事發時的閉路電視畫面，可見10分鐘內5架駛經車輛因收掣不及，連斷橋一齊墮下。有司機立即停車並攔阻後車上前，避免引發更大傷亡。

《紅星新聞》報道，事發地附近的閉路電視拍攝到，周四（22日）清晨5時33分0秒，「良輝688」輪左側開始撞上位於其前行左側的橋墩，17秒後，船頭又撞上右側的橋墩，隨後兩個橋墩之間的橋面滑落，砸到船體，整條船幾乎橫放在兩個橋墩之間。

5時33分32秒，一輛由三民島駛往新安村方向的車，因尚未天光視線不佳或來不及煞車，從瀝心沙大橋的斷口處直衝而下，車燈打出的光束由橋面直墮洪奇瀝水道。其後，該側後方司機很快意識到前方塌橋，立即停車並阻攔隨後的車輛前行。

但與此同時，由對面駛向三民島的車輛陸續開來，第二輛至第五輛駛經車輛墮橋時間分別為5時34分47秒、5時36分33秒、5時39分46秒、5時40分47秒。直至5時43分33秒，該側才有車輛發現塌橋，並很快掉頭，於5時44分03秒攔停後方車輛。

報道指，橋面被撞塌20分鐘後，即5時53分，相關部門的車輛陸續向三民島方向行駛，趕至橋面的斷裂處附近，車上也走下來大批來回奔跑查看情況的救援人員。1小時後，即6時33分，水面上，肇事船隻附近也迎來大批前來救援的海警。

南沙元宵煙花匯演取消

事發後，廣州南沙元宵煙花匯演暨無人機表演活動指揮部發布通告指，原定明日（24日）舉辦的元宵煙花匯演因故取消。

廣州市委書記郭永航指，今次事故後果嚴重、教訓深刻，要深刻汲取教訓，加強全市船隻操作系統安全檢查和駕駛人員安全規範操作培訓，舉一反三全面排查整治全市橋梁、道路等交通基礎設施和水上運輸、建築施工、在建工程等重點領域風險隱患，堅決守牢安全底線。

廣東省副省長林濤要求做好周邊受事故影響居民的交通出行和生活保障工作，解決好群眾生活實際困難，加強事故橋梁附近人員安全管理，維護群眾正常生產生活秩序。

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責任編輯：易燕丹