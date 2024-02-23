樓價走勢差中見「好」 政策頻鬆綁能令市場回暖？

▲ 內地70個大中城市樓價按年延續跌勢，但按月跌幅收窄，樓價下跌城市個數亦有減少。

內地70個大中城市樓價按年延續跌勢，但按月跌幅收窄，樓價下跌城市個數亦有減少。業內人士認為，在多重政策刺激下樓市有輕微好轉跡象，但居民收入預期弱、房價下跌預期、地產高庫存等因素仍制約樓市企穩。

國家統計局公布，1月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個。在2023年4季度持續3個月大幅度下調後，市場逐漸出現企穩跡象。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，樓價指數按月跌幅在去年12月份達到階段性高點後開始收窄，說明最大壓力期已經過去，正進入跌幅收窄的階段。同時1月各地樓價上漲城市數量增加，既說明置業需求開始逐漸釋放，也說明樓價調整積極到位，今年樓價將從「疲軟」進入到「堅挺向好」的態勢，對市場信心具有非常重要的意義。

隨著2023年全年的樓價調整，全國刷新紀錄的樓市政策，市場逐漸出現階段性見底的跡象，2024年1月份，包括北上廣深等一線城市的限購微調，都為市場帶來新增購買力。

中原地產首席分析師張大偉認為，疊加2月春節後刷新歷史紀錄的大幅度降息，2024年市場有望從2月開始出現一次小陽春，特別是一二線城市出現房價階段性企穩的可能性明顯增加。但他亦指出，2024年樓市的需求、購房者的收入和信心還在逐漸見底過程中，仍需一定時間恢復。市場都期待2月繼續出台積極政策，特別是北京等城市的限購政策大幅度調整。

凱投宏觀也認為，最新的降息（指五年期以上LPR）對推動住房銷售復甦的幫助有限。 自2021年底以來，抵押貸款利率已下降近200個基點，但住房銷售持續下降。復甦的主要障礙是對開發商交付預售房屋的能力缺乏信心，因此，緩解開發商融資壓力的努力無疑更為重要。

1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄

史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%

責任編輯：易燕丹

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