  • 19°C
香港時間 : 2024223日 (週五) 20:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樓價走勢差中見「好」 政策頻鬆綁能令市場回暖？

經濟脈搏 13:37 2024/02/23

分享：

分享：

內地70個大中城市樓價按年延續跌勢，但按月跌幅收窄，樓價下跌城市個數亦有減少。

內地70個大中城市樓價按年延續跌勢，但按月跌幅收窄，樓價下跌城市個數亦有減少。業內人士認為，在多重政策刺激下樓市有輕微好轉跡象，但居民收入預期弱、房價下跌預期、地產高庫存等因素仍制約樓市企穩。

國家統計局公布，1月份70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格按月下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個。在2023年4季度持續3個月大幅度下調後，市場逐漸出現企穩跡象。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，樓價指數按月跌幅在去年12月份達到階段性高點後開始收窄，說明最大壓力期已經過去，正進入跌幅收窄的階段。同時1月各地樓價上漲城市數量增加，既說明置業需求開始逐漸釋放，也說明樓價調整積極到位，今年樓價將從「疲軟」進入到「堅挺向好」的態勢，對市場信心具有非常重要的意義。

隨著2023年全年的樓價調整，全國刷新紀錄的樓市政策，市場逐漸出現階段性見底的跡象，2024年1月份，包括北上廣深等一線城市的限購微調，都為市場帶來新增購買力。

中原地產首席分析師張大偉認為，疊加2月春節後刷新歷史紀錄的大幅度降息，2024年市場有望從2月開始出現一次小陽春，特別是一二線城市出現房價階段性企穩的可能性明顯增加。但他亦指出，2024年樓市的需求、購房者的收入和信心還在逐漸見底過程中，仍需一定時間恢復。市場都期待2月繼續出台積極政策，特別是北京等城市的限購政策大幅度調整。

凱投宏觀也認為，最新的降息（指五年期以上LPR）對推動住房銷售復甦的幫助有限。 自2021年底以來，抵押貸款利率已下降近200個基點，但住房銷售持續下降。復甦的主要障礙是對開發商交付預售房屋的能力缺乏信心，因此，緩解開發商融資壓力的努力無疑更為重要。

1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄

史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購
2024/02/01
中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購
1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄
今日
1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄
LPR降幅超預期 百萬貸款能慳幾多利息？
2024/02/20
LPR降幅超預期 百萬貸款能慳幾多利息？
史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%
2024/02/20
史上最大單次降幅 2月五年期LPR下調25點子至3.95%

你可能感興趣

中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購
10:47 2024/02/01
中指院：1月內地百城二手房價續跌 料二線城市全撤限購
1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄
今日 09:31
1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄
LPR降幅超預期 百萬貸款能慳幾多利息？
16:51 2024/02/20
LPR降幅超預期 百萬貸款能慳幾多利息？
經濟 經濟數據表現 內地物業 LPR 樓價 銷售 地產 國家統計局 中國

上一篇文章

A股｜逾三個月新高 滬指重上3000點大關

下一篇文章

1月內地樓價按年跌0.7%跌幅10個月最大 按月跌幅收窄
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款