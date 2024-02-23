1月內地FDI人幣計按年下跌11.7%

▲ 內地實際使用外資金額按年下跌。

商務部公布，1月份全國實際使用外資（FDI）金額1127.1億元人民幣，按年下跌11.7%，按月增長20.4%。新設立外商投資企業4588家，增長74.4%。

從行業看，製造業使用外資金額331.1億元，增長20.5%，其中高技術制造業實際使用外資增長40.6%。高技術產業引資391.6億元人民幣，佔比重34.7%。從來源地看，在大項目帶動、同期基數等因素作用下，法國和瑞典增長高達25倍和11倍，德國、澳洲、新加坡分別增長211.8%、186.1%、77.1%。

商務部外資司負責人指，去年同期全國吸收外資1276.9億元，受高基數等因素影響，今年數據有所下降，但按月錄得增長。今年，當局將持續打造「投資中國」品牌，加大外商投資促進力度；用好外資企業圓桌會議、外資企業問題訴求收集辦理系統，進一步深化與外資企業溝通交流，幫助解決困難問題。

當局還將會同各部門、各地區深入落實「外資24條」，加強跟蹤問效，確保各項政策措施執行到位，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，讓中國始終成為跨國投資的熱土。

去年中國FDI按年大跌82% 增速30年來最低

責任編輯：陳建錫