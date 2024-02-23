標誌性合作項目停頓 中國阿根廷關係面臨新政治現實

▲ 吉賽水電站工程進展2021年起開始落後。當年航拍照。（資料圖片）

阿根廷總統哈維爾·米萊（Javier Milei）去年12月上任以來，屢次傳出阿根廷將停止與中國政府合作的説法，作為象徵中阿戰略夥伴關係的一帶一路水電站項目亦面臨被叫停的困境，雙邊關係如何在潛在挑戰下發展備受關注。

美媒美國之音報道，米萊在首輪投票勝出時表示他不想「與共產主義國家建立聯繫」，就任後更傳出其外交部長戴安娜·蒙迪諾曾與台灣駐阿根廷代表會面，此後阿根廷與中國的關係陷入低潮，雙方各層級合作也全面停擺。

其中，位處阿根廷第二大省聖克魯斯（Santa Cruz）的一帶一路工程——「吉賽水電站」項目最受矚目。這個位於冰川的全球最南端水力發電廠項目，由中國國家開發銀行、中國工商銀行和中國銀行組成的銀行團提供貸款。截至目前為止，47.1億美元貸款總額中已有18.5億美元交付阿根廷。

但早於2021年，水力發電廠的工程進度不如預期，中方融資使用被擱置。去年12月以來，項目一直處於停工狀態，目前尚無何時重新開工的時間表。而米萊在競選期間發表的言論，以及退出前政府加入金磚國家組織（BRICS）的申請，進一步加劇中阿之間的緊張關係。

「巴西中國觀察」（Observa Da China de Brasil）常駐研究員賈斯達（Gustavo Cardozo）指，阿根廷經濟與能源部正對大壩計劃合約重新進行審視，一旦阿根廷無法依合約繼續該項目，必須償還已撥付融資款項甚至面對賠償中方損失的後果，米萊政府也意識到其嚴重性。

「米萊雖然與美國相向而行，但也十分清楚中國在阿根廷融資和經濟上有無可取代的優勢。」阿根廷的南美國際關係專家大衛·費利巴（David Feliba）解釋，在阿根廷災難性經濟下仍必須審慎面對，不可能單方註銷大壩項目。

關鍵時刻布林肯造訪試水溫

在阿根廷深陷改革與經濟危機之際，美國國務卿布林肯訪問阿根廷並與米萊會面。賈斯達說：「布林肯的訪問具有高度重要性，美國支持國際貨幣組織協助阿根廷紓困和債務重組，與米萊政府公開支持美國和以色列的外交政策有關。阿根廷將哈瑪斯列入恐怖組織，與美國相向而行。這不僅對美國協助阿根廷爭取融資與國際資金有所幫助，也將改變地緣政治現況。」

美國加州州立大學（Cal State Fullerton）國際關係助理教授裡卡多·巴倫西亞（Ricardo Valencia）認為，米萊會十分務實地面對中國，但也毫不隱瞞他對美國的優先考量。至於中國會否因米萊的意識形態立場而全面叫停對阿根廷未來的投資，他認為不會出現這種局面，但包括水電站在內的融資前景，還必須謹慎觀察後續發展。

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責任編輯：易燕丹