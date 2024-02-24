胡錫進闢謠炒股「回本」：還虧著3.1萬元

中國近日股市表現成為熱話，網傳《環球時報》前總編胡錫進炒股已經「回本」，胡錫進本人回應指消息不實，自己還還虧著3.1萬元人民幣。他又預期，滬指要回升至大約3200點，自己投資才可能翻紅。

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胡錫進在社交媒體撰文如下：

「老胡是典型的小散，而且買得比較分散，盈虧跟著大盤上下起伏，有時表現好於大盤，有時差一點。上周我的表現就總體上不如大盤，周五大盤是紅的，我個人還新虧了幾百元。

老胡要到大約3200點才有可能整盤翻紅，在這之前，我得陪著大家延續虧損狀態。

上周我嘗試做了點小規模的艙內調動，希望加快回本進程，但新賣的漲了，新買的跌了，就不敢再搞了。總體感覺自己真的不適合炒短線，還是要堅持長線思路，把現有股票都拿住。

昨天滬市收覆3000點了，不知道接下來會怎麽走，但是現在心裏踏實多了。

現在每天都有不熟悉的人通過微信跟我聊股市，去餐館吃飯也會有人跟我打招呼，問我股票的事，小區里也有人知道我炒股了，我是真盼著翻紅回本，那該「多有面子」。

另外，我怎麽覺得網上聊時政的「大V」都可以多少炒點股啊，那樣會更了解中國經濟哈，也更了解今天的「資本」是怎麽回事。」

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責任編輯：連兆鋒