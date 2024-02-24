Nvidia黃仁勳：華為是間好公司 美限制增中國芯片成本難度

Nvidia行政總裁黃仁勳接受美國網媒Wired專訪，談及芯片技術及中美科技戰等議題。黃仁勳形容，華為是一間非常好的公司，中國或可從技術上彌補美國對華芯片限制的影響，但亦會增加成本和生產複雜度。以下為黃仁勳專訪節錄：

Wired：最新消息是，你們一直在與美國政府合作，開發符合出口禁令的芯片，並將其運往中國。我的理解是，這些不是最先進的芯片。為了確保你們能繼續在中國做生意，你們與政府的合作有多密切？

黃仁勳：美國已經確定，英偉達的技術和這種人工智能計算基礎設施對國家具有戰略意義，並將對其實施出口管制。我們最初（2022年8月）就遵守了出口管制。美國在2023年增加了更多的出口管制條款，這導致我們不得不重新設計我們的產品。我們正在開發一套符合當今出口管制規定的新產品。我們與政府密切合作，以確保我們提出的建議與他們的想法一致。

Wired：你有是否擔心這些限制會刺激中國推出更有競爭力的人工智能芯片？

黃仁勳：中國有很多競爭力很強的東西。

Wired：的確。華為去年推出的Mate 60智能手機因其自主研發的7納米芯片而受到廣泛關注。

黃仁勳：華為是非常好的公司。盡管他們受到現有半導體處理技術的限制，但他們仍然可以通過將許多芯片聚集在一起來構建非常強大的系統。

Wired：總的來說，你是否擔心中國能夠在生成人工智能領域與美國競爭？

黃仁勳：這項規定的實施，無疑會對中國獲取最先進技術的能力施加限制。這意味著，在技術的賽道上，那些不受出口管制約束的西方國家將可能獲得更多的優勢，從而加速他們在科技領域的進步。對於中國而言，這無疑加大了其技術獲取的成本和難度。從技術上講，中國或許能夠通過聚合更多的芯片制造系統來彌補這一缺陷，但這樣的解決方案無疑會增加單位成本，提高生產複雜度。

Wired：你們正在生產符合標準的芯片，以便繼續在中國銷售，這是否影響了你們與台積電的關係？

黃仁勳：不。規定是具體的，這和公路限速沒甚麽區別。

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責任編輯：連兆鋒