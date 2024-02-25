娃哈哈集團創辦人宗慶後病逝 終年79歲

內地最大食品飲料生產企業娃哈哈集團創辦人兼董事長宗慶後病逝，終年79歲。

娃哈哈集團在官方微博發訃告指，集團創辦人宗慶後因病醫治無效，今日（25日）上午10時30分在杭州逝世。治喪委員會將於周三（28日）上午10時，在杭州娃哈哈集團下沙基地舉行追思會。

宗慶後是中國改革開放後第一代民營企業家的代表人物之一。1987年，他帶領一個校辦企業的兩名退休教師，憑著14萬元借款，靠代銷汽水、棒冰起家，通過產品創新、技術創新、營銷創新，創立了「娃哈哈」品牌。

杭州娃哈哈集團有限公司是內地領軍型飲料企業，位居中國企業500強、中國製造業500強、中國民企500強前列。1991年至今，宗慶後擔任娃哈哈集團董事長兼總經理，在2010年的胡潤百富榜中榮登內地首富；兩年後，他再次登上福布斯中國富豪榜的榜首。

宗慶後亦擔任過第十屆、十一屆、十二屆全國人大代表，榮獲全國勞動模範、全國五一勞動獎章、改革開放40年百名傑出民營企業家等榮譽。

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：易燕丹