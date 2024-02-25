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國民黨副主席夏立言明率團赴陸 或哀悼金門漁船事故死者

國情動向 15:31 2024/02/25

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國民黨副主席夏立言周一（26日）起率團訪問大陸7日，暫無計劃與大陸官員會面。訪問期間如有機會，夏立言將在適當場合向近期金門漁船翻覆事故中的死者表示哀悼。

國民黨表示，夏立言周一起一連七日率團訪問大陸，開展「新春拜年、關懷交流」之行，將到訪廈門、廣州、南昌、杭州、昆山、上海等台胞聚居城市。此行主要是延續去年數次訪陸的目標和成果，暫無計劃與大陸官員會面，但「客隨主便」，不會排斥。

國民黨指，若有機會與大陸官員會面，夏立言將請對方轉達對近期金門事故罹難者家屬的哀悼慰問，同時也會向對方表達，多數台灣民眾不樂見兩岸關係持續惡化，對此事感同身受，希望能夠通過各種渠道，盡快公布事實真相，兩岸能夠維持過去相互尊重的默契，避免衝突或類似意外再次發生。

國民黨指，金門海域不幸的意外事件，凸顯兩岸缺乏溝通對話，一旦遇到突發意外，恐會升高危險情勢；又批評台領導人蔡英文日前宣稱持續尋求兩岸對話可能，卻遲遲拿不出具體作為。

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責任編輯：易燕丹

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