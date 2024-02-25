娃哈哈創辦人宗慶後不惑之年白手起家 三度問鼎內地首富

內地娃哈哈集團創辦人宗慶後病逝，終年79歲。作為第一代民營企業家代表人物之一，宗慶後創辦的杭州娃哈哈集團有限公司是內地領軍型飲料企業，他亦曾三度問鼎福布斯排行榜「中國首富」。

1945年出生的宗慶後初中畢業後，在馬目農場和紹興茶場工作了14年。1987年，當時42歲的宗慶後帶領兩名退休老師，靠14萬元（人民幣，下同）借款承包連年虧損的杭州上城區校辦企業經銷部，以代銷汽水、棒冰及文具紙張起家。

1988年，從獨生子女不願吃飯、偏食中發現商機的宗慶後，在一名大學教授指導下，成功研發出「兒童營養口服液」。該產品伴隨著「喝了娃哈哈，吃飯就是香」的廣告語走紅全國。

在宗慶後的帶領下，娃哈哈逐漸成長為一個集純淨水、飲料、醫藥保健食品為一體的食品飲料帝國。據娃哈哈集團官網介紹，該公司35年累計銷售額8,601億元，利稅1,740億元，上交稅金742億元。娃哈哈在全國29個省市自治區建有81個生產基地、187家子公司，擁有員工近3萬人，位居中國企業500強、中國製造業500強、中國民營企業500強前列。

2010年、2012年和2013年，宗慶後曾三度問鼎福布斯排行榜「中國首富」。2023年，宗慶後以1000億元人民幣財富位列《2023胡潤全球富豪榜》第121位。

「其實是不是『首富』，我心裡都沒有起伏。當年開始創業是為了生存而奮鬥，等資本積累完成，是在為社會工作，財富實際上也是社會的，對我而言就是個數字，體現人生價值而已。」宗慶後曾表示，民營企業家除了吃穿用之外的財產都是社會的，要履行社會責任，「為老百姓造福，人家才尊重你的財富。」

從2003年到2017年，宗慶後連續擔任三屆全國人大代表，提交議案和建議197條，從發展實體經濟到三農、食品安全，從房地產、教育、醫療到收入分配、大氣環境治理等，涉及國計民生多個方面。

娃哈哈集團創辦人宗慶后病逝 終年79歲

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責任編輯：易燕丹