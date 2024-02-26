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商務部反對美貿易代表報告 批「經濟脅迫」指控無依據

國情動向 09:38 2024/02/26

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商務部對美國貿易代表處的內容表示堅決反對。（配圖）

中國商務部對美國貿易代表處（USTR）的《2023年中國履行加入世貿組織承諾報告》內容表示堅決反對，指報告妄稱中國正當貿易措施為「經濟脅迫」，顛倒黑白，對中方因美方封鎖打壓而採取的應對舉措扣上「主動脫鉤」的帽子，誣稱中方造成「產能過剩」，其充分反映了美方的單邊主義和霸淩行徑。

商務部發言人周一（26日）發表聲明指，中方注意到這份報告的不實指責，美方無視中國在履行世貿組織承諾方面取得的巨大成績，歪曲中國社會主義市場經濟建設和改革開放的顯著成就，否認中國對多邊貿易體制和世界經濟發展作出的重要貢獻，以毫無依據的武斷標準指責中國的經貿政策。

近年美方以「美國優先」為出發點，違背世貿規則，實施單邊貿易霸淩，制定歧視性產業政策，擾亂全球產業鏈供應鏈，中方及其他成員已多次表達關注。中方再次呼籲美方及時糾正錯誤言行，遵守世貿規則和自身承諾，與包括中國在內的其他成員一道維護多邊貿易體制，為應對全球問題和挑戰發揮應有作用。

該份由USTR上周發表報告指，中國是對世貿建立的國際貿易體系最大的挑戰，中國入世已22年，仍採取國家管理的、非市場經濟做法，違背世貿的規範和原則。更大問題的是，中國的做法為中國企業主導全球市場而針對產業，使用一系列不斷演變的非市場政策和實踐。

責任編輯：陳建錫

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