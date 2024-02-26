大陸海警發布廈金海域執法現場照 專家：釋放強烈信號

▲ 福建海警周日（25日）組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查

大陸海警通報在廈金海域開展執法巡查，同時發布三張現場圖片。專家分析稱，此舉釋放出強烈信號，未來大陸海警在該海域執法不僅呈現常態化，金門海域乃至台灣海峽的海上執法活動還會更多交由大陸海警直屬部門管理，執法力量更強。

大陸海警指，福建海警周日（25日）組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。一同發布的圖片顯示，除了隸屬於福建海警局的14608艦外，隸屬於大陸海警局直屬第二局的2202艦也參與了行動，是此次執法活動的一大亮點。

《環球時報》引述中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄指，大陸海警直屬二局大噸位的執法船2202和2203艦都參與到此次執法任務中，無疑是對現地力量的一種顯著加強。這兩艘執法船在釣魚島附近海域長期開展維權行動，經驗非常豐富，加入執法活動不僅在噸位上對台海巡署具有壓倒性優勢，執法能力也更勝一籌。

▲ 參與此次執法任務的福建海警局14608艦。

大陸海警直屬力量的加入，顯然是對台灣方面打破金門海域穩定局勢和兩岸默契的一種針對性回應。一位匿名專業人士指，地方海警力量更多的是在近海海域開展執法活動，而直屬海警力量活動範圍更大，更加側重於開展對境外的海上維權，更多地參與到維護國家主權的行動中。

中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒也稱，這次行動凸顯中國海警在金門乃至台灣海峽這一特殊海域將更加堅決地行使管轄權。他認為，未來大陸海警在廈金海域實行執法活動不僅將呈現常態化，而且力量配備也將發生變化。「未來金門海域乃至台灣海峽的海上執法活動會更多交由大陸海警直屬部門管理，直屬部門的執法力量更強，這種配置會更合理一些。相應地，如果兩岸關係持續惡化，或是台方進一步加劇緊張局勢，我相信我們的執法力量也進一步升級。」

值得一提的是，此次大陸海警發布的現場圖片中多次出現台海巡署船艇的身影。楊霄分析稱，這些圖片警告意味很明顯。「等於是告訴台方廈金海域根本不存在所謂『禁止、限制水域』一說，而且我們也絕不承認台方在這一海域的管轄執法權。我們的海警船有權在這一海域開展執法活動，我們的漁民也有權在這一海域長期從事漁業活動。」

▲ 福建海警局14608艦與台海巡署船艇「同框」。

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責任編輯：易燕丹