家長曬寒假作業趕工現場 杭州有小學設一個月「作業緩交期」

內地寒假結束，各地中小學陸續開學，不少家長在社交平台曬出孩子「寒假作業趕工現場」，杭州有小學就推出一個月的「作業緩交期」，未完成作業的同學不用熬夜趕工。

杭州中小學今日正式開學，當地圖書館日前爆滿，坐滿趕寒假作業的學生。杭州師範大學第一附屬小學發布通知稱，「實在沒完成寒假作業怎麼辦？同學們不要急，開學一個月內為『作業緩交期』，千萬不要因為來不及而熬夜趕工。」

「以往學校也有設置一到兩周的『作業緩交期』，但此次將其延長至一個月，一方面是為了寬慰孩子，另一方面也是實行差異化教學策略。」《澎湃新聞》引述該校教導主任俞水英指，學校老師希望通過「作業緩交期」來緩解孩子開學前的焦慮，減輕家長的負擔，幫助孩子調整飲食、鍛煉身體、循序漸進回歸常態，孩子也能以更好的心態投入學習中。

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俞水英指，雖然設置了「作業緩交期」，大部分同學還是在25日報道注冊日交了作業，且作業質量很高。「學校布置的書面作業不多，很多是實踐性作業，如語文作業是『體味年味』、科學作業是『觀察月相』，學生上交的作業老師都是要批改的，並會對優秀作業進行展示。」

杭州市上城區教育局曾在1月底發布《義務教育學校寒假作業指導意見（試行）》，要求相關學校嚴控寒假作業總量，切實減輕學生過重的課業負擔，除夕至正月初七不布置書面作業，鼓勵學生選擇實踐性作業，確保每天有體藝或勞動類非書面作業；假期開始前學校應公布作業清單，確保假期中不再增加等。

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責任編輯：易燕丹