貴州女老闆追討政府2億欠款 與律師10多人被控尋釁滋事

▲ 貴州女企業家馬藝珈伊承建六盤水市水城區的10項政府工程，包括博物館、酒店等。

貴州六盤水市少數民族女企業家馬藝珈伊，名下兩家公司被區政府拖欠2.2億元（人民幣，下同）工程款項，在持續追討約8年，並拒絕了官方所提出的「1200萬元化解所有債務」的提議後，遭到當地公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留及控告。同樣被捕的還有馬藝珈伊的律師、律師助理等10多人。

中國社科院轄下《中國經營報》報道，自2016年開始，馬藝珈伊以貴州藝珈旭建築工程有限公司、貴州鴻瑞騰建築工程有限公司兩家公司，承建了六盤水市水城區的10項政府工程，包括博物館、酒店、小學及扶貧搬遷項目。其中8個在2019年8月移交並投入使用，2個因政府未如期支持款項而停工。

馬藝珈伊分別向六盤水市、貴州省反映相關情況，央廣網在2021年9月跟進報道，當時區政府曾稱會盡快還債。但還債一事最終沒了下文，馬藝珈伊為償還其他供應商貨款，被迫賣車賣樓。區政府多次派人到她的辦公室鬧事、潑油漆，2022年8月找人把她打至重傷，令她的右腿膝關節至今不能正常活動。

去年11月，馬藝珈伊到雲南昆明找律師討論案情，公安即場把律師帶走。區政府提出以1200萬元平賬，剩餘所有欠債一筆勾銷，馬藝珈伊拒絕。到上周，該報記者核實，馬藝珈伊與律師等10多人已被公安拘留，所涉罪名均為尋釁滋事罪，材料已移送區檢察院審查起訴。記者嘗試聯絡區政府，未獲回應。

貴州省政府發展研究中心去年3月發表的文章披露，該省部分地方政府已無力化解債務問題，需向中央求助，六盤水市是其中之一。

責任編輯：陳建錫