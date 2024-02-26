炒王力宏被讚有遠見 宗慶后獨女接手娃哈哈電商

▲ 宗馥莉（左）與宗慶后（右）。

內地飲品業龍頭企業娃哈哈創辦人宗慶后去世，被視為接班人的宗家獨女宗馥莉，上周五（23日）、即宗傳出入院搶救的同一天，已正式接任該集團旗下電商平台的法人代表。宗馥莉曾公開表示不喜歡台灣男歌手王力宏，她數年前出任娃哈哈公關部長後，隨即與王力宏中止合作，該決定後來被網民大讚有遠見。

國家企業信用信息公示系統網站顯示，杭州娃哈哈電子商務有限公司上周五發生工商變更，宗馥莉為公司法定代表人、執行董事、經理。該公司成立於2020年3月，註冊資本2億元人民幣。天眼查網站顯示，宗馥莉目前共關聯逾百家企業，包括杭州娃哈哈電子商務有限公司、杭州娃哈哈非常可樂飲料有限公司等。

42歲的宗馥莉2004年完成美國留學後便加入娃哈哈，從基層管理職位做起，同時經營自己創立的飲品公司。她2018年4月起出任娃哈哈公關部部長，兩年後兼任副總經理，前年底擔任娃哈哈副董事長兼總經理。她也是浙江省政協第十一、十二、十三屆常務委員，全國工商聯第十三屆執行委員會常務委員。

▲ 王力宏代言娃哈哈產品多年。

宗慶后生前在一個訪談節目中說過，對宗馥莉在娃哈哈的表現，他可以打90分。

不過，宗馥莉最有名的還是炒掉王力宏，她接手娃哈哈公關部後，娃哈哈隨即中止了與王力宏長達20年的合作。至於原因，她在一個節目上直言，她並不喜歡王力宏，也不喜歡產品的包裝。該決定在當時引發相當爭議，但王力宏在2021年底爆出離婚醜聞，多個品牌躺著中槍後，許多網民都認為宗馥莉富有遠見。

責任編輯：陳建錫