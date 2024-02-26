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年營收首超星巴克中國 瑞幸要將9.9價格戰進行到底？

經濟脈搏 16:55 2024/02/26

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瑞幸首超星巴克，成中國市場最大咖啡連鎖品牌。

中國本土品牌瑞幸咖啡2023年銷售額，首次超過美國咖啡連鎖巨頭星巴克（Starbucks）在中國的銷售額，成為中國市場最大的咖啡連鎖品牌。消息人士透露，瑞幸9.9元（人民幣，下同）的價格策略將延續下去，下沉市場將成為品牌未來重點關注的方向。

彭博社報道，2023年全年，瑞幸的總銷售額達到約248億元（約合34.5億美元），超過星巴克在中國的可比年銷售額31.6億美元，成為中國市場最大咖啡連鎖品牌。

從門市數量看，瑞幸2023年新開門店超過8000家，截至2023年底，瑞幸在國內門店數量超過1.62萬家。而星巴克截至2023年12月在中國的門店數量接近7000家。

《證券日報》引述中國商業聯合會專家委員會委員賴陽指，瑞幸成為中國市場最大的咖啡連鎖品牌，最根本的原因在於中國咖啡消費者群體的變化。在中國，咖啡已經從過去的小眾化、商業化消費品演變為大眾化消費品。在這個過程中，比起星巴克，店鋪模式更輕的瑞幸更能適應新的變化。

發力下沉市場

報道提到，「9.9元」成為咖啡消費市場的一個關鍵數字。2023年6月，瑞幸宣布啟動「9.9元店慶促銷活動」，該活動持續至今。一位接近瑞幸的人士透露，「9.9元活動」將持續開展下去，這將有利於瑞幸繼續擴大市場份額，進一步鞏固領先優勢。

下沉市場亦將成為瑞幸未來重點關注的方向。瑞幸董事長兼CEO郭謹一表示，隨著中國咖啡市場競爭加劇，瑞幸會持續加密高線城市門店數量，同時，通過聯營模式加速拓展下沉市場，進一步擴大市場份額。

在賴陽看來，新的發展方向也指向消費者需求的方向。長期來看，下沉市場將為中國咖啡市場的市場容量帶來成倍的增量，但短期來看，伴隨著價格戰的持續，以及大量咖啡門店的出現，下沉市場的競爭愈演愈烈。同時，在下沉市場中，部分咖啡品牌尚未擁有足夠忠誠的消費群體，大量新品牌的出現容易加劇消費者分流的風險。

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責任編輯：易燕丹

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中國市場 營收 咖啡 星巴克（Starbucks，美：SBUX） 瑞幸咖啡（美：LK） 中國

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