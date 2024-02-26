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李強：加快完善全國統一大市場基礎制度規則

國情動向 20:29 2024/02/26

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總理李強主持國務院第六次專題學習，強調推動全國統一大市場建設不斷取得新進展，全面清理妨礙統一市場和公平競爭的政策規定。

據央視新聞，國務院以「建立健全公平競爭制度，加快完善全國統一大市場基礎制度規則」為主題，進行第六次專題學習。李強在主持學習時強調，要步步為營、系統推進，推動全國統一大市場建設不斷取得新進展、實現新突破，為構建新發展格局、推動高質量發展提供有力支撐。

李強在主持學習時指出，推進全國統一大市場建設具有很強的戰略性、全局性，無論對當前還是長遠都至關重要。要堅持目標導向，着眼於真正把我國超大規模市場、要素資源豐富、產業體系完備等優勢充分發揮出來，紮實推進各項重點任務落實，切實打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進要素資源合理流動和高效配置。

要堅持問題導向，全面清理妨礙統一市場和公平競爭的政策規定，大力破除各種市場准入的顯性和隱性壁壘，持續治理地方保護、市場分割、招商引資亂象等突出問題，同時鼓勵地方積極探索實踐，確保統一大市場建設一步一個腳印向前推進。要加強制度供給，進一步完善產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用等基礎制度規則，細化操作性強的配套政策，深化財稅、統計等方面改革，為建設全國統一大市場提供制度保障。

責任編輯：袁瑋婧

 

 

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