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王文濤：中國將放寬外資準入 保障投行平等待遇

國情動向 09:31 2024/02/27

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世貿13屆部長級會議在阿布紮比開幕。

世界貿易組織（WTO）第13屆部長級會議周一（26日）在阿聯酋阿布紮比開幕，中國商務部部長王文濤在全會上發言表示，中國將穩步擴大制度型開放，縮減外資準入負面清單，保障外商投資企業平等待遇。中方有信心推動中國經濟在高質量發展新階段穩健前行，為世界經濟貿易增長提供持久動力。

王指出，世貿應推動普惠包容的經濟全球化，保障發展中成員特別是最不發達國家的生存權和發展權，加強全球產業鏈供應鏈的穩定和韌性；應為全球經濟增長注入新動能，推動綠色產業和綠色制造成為經濟增長的新引擎，並盡早將投資便利化協定納入世貿法律框架，早日達成高標準的多邊數字貿易規則。

王文濤同日與澳洲貿易部長法瑞爾會面，王表示，中澳關係持續改善，經貿合作企穩向好，應繼續落實好兩國領導人共識。希望澳方推動解決中企在澳遇到的具體問題，支持中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。法瑞爾表示，澳方希望進一步擴大對華出口，推動雙邊貿易達到更高水平。

另據路透社報道，法瑞爾周二（27日）接受澳洲廣播公司訪問時說，澳中葡萄酒關稅貿易爭端可能會在幾個星期內解決。

責任編輯：陳建錫

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