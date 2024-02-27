伯恩斯：美中是理念之爭 不希望中國主導世界

▲ 伯恩斯認為美中競爭的本質是一場理念之爭。

美國駐華大使伯恩斯表示，美中是一場理念之爭，美方不希望中國主導世界。但兩國必須負責任地競爭並維持接觸，與中國的貿易關係到75萬美國人就業。

伯恩斯接受哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪，談及美中競爭與美蘇冷戰的關係時，他表示，這次與舊冷戰不同，蘇聯擁有強大的軍隊和核武器，它的經濟非常薄弱，無法與美國競爭。中國的經濟非常強大，我們面對的一個敵手，比蘇聯在20世紀40年代、50年代、60年代、70年代和80年代都要強大。

對於美中之間的競爭應如何命名，他指出，這是一場理念的競爭，理念之戰（It's a competition of ideas, a battle of ideas）。美國關於民主社會和人類自由的偉大理念，與中國的關於共產主義國家比民主國家更強大的理念相比較。這是一場關於誰的理念應該引領世界的較量，他相信將是美國的理念。

美中經貿關係，關乎75萬美國人就業

主持問到當前的南海緊張局勢是否會降溫，伯恩斯認為不同，過去一年多以來，中國的空中和海上活動的頻率大大提高，旨在威嚇台灣當局，「我認為最終，他們希望成為並超越美國，成為全球的主導國家。我們不希望這種情況發生。我們不想生活在一個中方佔主導地位的世界」。

伯恩斯又提到，美中關係是世界上最重要、競爭最激烈、也是最危險的關係，他認為在未來10年左右也將如此。但兩國必須負責任地競爭，保持兩國和平。中國是美國的第三大貿易夥伴，與中國的經貿關係，關乎75萬美國人就業。例如在農業方面，中國是美國農業的最大市場，近1/5的美國出口農產品銷往中國。

責任編輯：陳建錫