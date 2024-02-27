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深圳二手房成交量回升 接近去年3月小陽春水平

經濟脈搏 11:10 2024/02/27

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早前一線城市放寬限購，疊加人行降息，在春節後復工的首個星期，深圳二手房成交量快速回升。有數據顯示，上周（2月19日-2月25日）二手住宅成交量已經接近2023年3月的「小陽春」水平，對比春節前上漲近八成，比2023年春節後首周上漲63%。

業內人士：購房者入市意願增強

2月26日，據深圳市房地產中介協會統計，2024年第8周（2月19日-2月25日）深圳全市二手房（含自助）錄得951套，較前一周上漲392.7%。該協會指出，隨著節後工作步入正軌，再結合節前優化政策及2月20日貸款利率大幅下調，政策效應開始顯現，二手房成交量呈現快速回升勢頭。

美聯物業全國研究中心總監何倩茹表示，根據監測，深圳的新房和二手房在春節假期結束後，看房量都出現幾倍的增長，回暖勢頭良好，而且帶看量也陸續轉化為成交量，購房者的入市意願有所增強。

據深圳樂有家門店數據顯示，上周（2月19日-2月25日）二手住宅成交量已經接近2023年3月的「小陽春」水平，對比春節前上漲近八成，比2023年春節後首周上漲63%。二手門店帶看量對比春節前上漲近200%，對比2023年春節後首周上漲三成。

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何倩茹提到，從價格來看，目前二手房價格跟年前相比沒有很大的變動。300萬至500萬元，以及千萬級別的住宅成交佔比較多。

發展商對後市判斷不一

根據公開在售二手房源量數據統計，2024年2月26日，深圳全市共有51856套有效二手房源在售，較上周增加2176套。

從新房市場來看，根據深圳中原研究中心監測數據，上周深圳全市新房住宅共成交231套，較前一周上漲1676.9%，面積共計24249平方米。中原地產華南區總裁兼深圳中原總經理鄭叔倫指出，成交量普漲，但房價走勢兩極分化，少部分開發商宣傳即將收回部分折扣；也有部分樓盤加大折扣力度以促銷，反映各開發商的自身條件及對後市的判斷不同。

鄭叔倫認為，2月利好頻出，再加上3月為傳統購房高峰期，多項利好疊加，成交將迎來顯著復甦。

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責任編輯：尹航

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