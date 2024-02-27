A股 | 滬指站上3000點 瑞銀：國家隊今年淨買入逾4100億元

A股三大股指今日（27日）集體低開，盤初兩市快速轉漲，午前漲幅擴大。午後短暫震盪後，兩市繼續走高，全天走出單邊上行的格局。滬指收市漲1.29%，報3015點；深成指漲2.24%，報9269點；創指漲2.41%，報1793點。

從盤面上看，半導體產業鏈領漲，算力、汽車芯片方向領漲；智能汽車概念活躍，衛星導航方向表現出色。

Wind統計顯示，兩市及北交所共5029只股票上漲，276只股票下跌，平盤有43只股票。滬深兩市成交總額9900億元；兩市及北交所共有171只股票漲幅在9%以上，2只股票跌幅在9%以上。北向資金全天單邊淨買入122.48億元，月內第三次單日加倉超百億；其中滬股通淨買入62.14億元，連續21日淨買入；深股通淨買入60.35億元。

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另外，瑞銀表示，「國家隊」今年以來透過ETF淨流入A股的資金估計已超過4,100億元人民幣，且短期減持可能性低。

瑞銀集團報告表示，中國「國家隊」今年以來透過ETF淨流入A股的資金估計已超過4,100億元人民幣，且作為長期投資者，「國家隊」短期內不太可能削減持倉。Lei Meng等瑞銀策略分析師在報告中表示，「國家隊」淨流入滬深300、中證500、中證1000和中證2000ETF的資金比例分別為75.9%、12.9%、6.7%和4.5%。

報告指出，「國家隊」今年以來的持倉水準仍遠低於歷史高點，在極端市況下還有進一步增持的潛力。

2015年的救市中，瑞銀估算「國家隊」在第三季末持倉量上升至1.24萬億元人民幣，約為當時A股自由流通市值的7.7%，實際持倉量可能遠高於這個數字。

此外，在北向投資者中，對沖基金已連續兩個月淨買入A股。

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責任編輯：尹航

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