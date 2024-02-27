  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

說好現金補貼生育 鄭州政府過了半年還未畀錢

社會熱點 12:15 2024/02/27

分享：

分享：

內地多個省市近年都補貼生育。（資料圖片）

多個省市近年開始推行生育補貼，人口大省河南的省會鄭州去年9月亦宣佈向一孩及多孩家庭派發現金，但半年過去，當地市民仍未找到申請補助的渠道。

鄭州市衛健委去年9月1日發佈《鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法》，提出向新生兒並入戶鄭州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發放2000元（人民幣，下同）、5000元、15000元的育兒補貼。文件明確，要有針對性地減輕市民的生育、養育負擔，讓更多家庭想生敢生。

文件發佈後，卻陸續有市民透過不同途徑反映或投訴無法申請補貼。去年11月，首次有媒體向市衛健委工作人員求證，後者表示當局正制定實施細則，因為「不僅僅牽涉到一個申請，還牽涉到資金的來源」。市衛健委當時也迅速公佈了《鄭州市育兒補貼實施細則（徵求意見稿）》，但該文件後來被悄悄下架。

《河南日報》旗下頂端新聞周一（26日）再次聯絡市衛健委，工作人員回覆：「政策已經開始實施了，現在技術人員正在測試線上申請渠道，確定沒問題之後，就會上線......（衛健委）到時候就會向全社會進行宣傳，具體細則也會同步上線」。工作人員又宣稱，去年9月後出生的子女都可享有政策待遇。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 生育 人口 補貼 鄭州市

上一篇文章

國產客機C919在東南亞5國展開演示飛行

下一篇文章

炒王力宏被讚有遠見 宗慶后獨女接手娃哈哈電商
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款