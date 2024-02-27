說好現金補貼生育 鄭州政府過了半年還未畀錢

▲ 內地多個省市近年都補貼生育。（資料圖片）

多個省市近年開始推行生育補貼，人口大省河南的省會鄭州去年9月亦宣佈向一孩及多孩家庭派發現金，但半年過去，當地市民仍未找到申請補助的渠道。

鄭州市衛健委去年9月1日發佈《鄭州市優化生育政策促進人口長期均衡發展實施辦法》，提出向新生兒並入戶鄭州市的一孩、二孩、三孩及以上家庭分別一次性發放2000元（人民幣，下同）、5000元、15000元的育兒補貼。文件明確，要有針對性地減輕市民的生育、養育負擔，讓更多家庭想生敢生。

文件發佈後，卻陸續有市民透過不同途徑反映或投訴無法申請補貼。去年11月，首次有媒體向市衛健委工作人員求證，後者表示當局正制定實施細則，因為「不僅僅牽涉到一個申請，還牽涉到資金的來源」。市衛健委當時也迅速公佈了《鄭州市育兒補貼實施細則（徵求意見稿）》，但該文件後來被悄悄下架。

《河南日報》旗下頂端新聞周一（26日）再次聯絡市衛健委，工作人員回覆：「政策已經開始實施了，現在技術人員正在測試線上申請渠道，確定沒問題之後，就會上線......（衛健委）到時候就會向全社會進行宣傳，具體細則也會同步上線」。工作人員又宣稱，去年9月後出生的子女都可享有政策待遇。

責任編輯：陳建錫