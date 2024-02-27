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人大常委會通過修訂《保守國家秘密法》 5月實施

社會熱點 13:00 2024/02/27

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人大常委會通過《保守國家秘密法》修訂。（配圖）

十四屆全國人大常委會第八次會議周二（27日）上午在北京人民大會堂閉幕，會議通過新修訂的《保守國家秘密法》及人大常委會工作報告稿。人大委員長趙樂際講話指，修訂後的《保守國家秘密法》進一步健全保密管理制度和監管措施，為維護國家安全和利益提供更有力保障，有關方面要抓緊出台配套規定。

國家主席習近平簽署主席令予以公佈，自5月1日起實施。

央視前一天解讀《保守國家秘密法》修訂草案重點，其中包括，第15條規定，國家秘密及其密級的具體範圍，由國家保密行政管理部門單獨或會同有關中央機關規定。軍事方面的保密事項範圍由中央軍委規定。保密事項範圍的確定應當遵循必要、合理原則，科學論證評估，並根據情況變化及時調整。

第19條規定，機關、單位對所產生的國家秘密事項，應當按照保密事項範圍的規定確定密級，同時確定保密期限和知悉範圍；有條件的可以標注密點。

第46條規定，涉密人員離崗離職應當遵守國家保密規定。機關、單位應當開展保密教育提醒，清退涉密載體，實行脫密期管理。涉密人員在脫密期內，不得違反規定就業和出境，不得以任何方式泄露國家秘密；脫密期結束後，應當遵守國家保密規定，對知悉的國家秘密繼續履行保密義務。

涉密人員嚴重違反離崗離職及脫密期國家保密規定的，機關、單位應及時報告同級保密行政管理部門，由保密行政管理部門會同有關部門依法採取處置措施。

責任編輯：陳建錫

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