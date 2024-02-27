解決北京「大城市病」 發改委：高校、央企疏解到雄安新區

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰介紹，著眼於解決北京「大城市病」問題，推動中央單位所屬非首都功能疏解，一批高校、央企疏解到雄安新區。

推動一般製造業向京外轉移

郭蘭峰等人今日在記者會上介紹京津冀協同發展十年來有關情況。郭蘭峰表示，京津冀協同發展十年來，在中央區域協調發展領導小組的指導下，中央區域辦會同北京、天津、河北三省市，與中央有關部門一起，攻堅克難、狠抓落實，推動各項工作取得顯著成就，北京非首都功能疏解取得突破性進展。

他介紹，「大城市病」主要包括人口過度增長、交通擁堵、生態環境壓力較大、住房價格居高不下及社會管理難度較大。著眼於解決北京「大城市病」問題，我們構建形成了疏解的方案和政策體系，推動首批高校、醫院、央企總部在雄安新區落地建設，同時也出台了關於戶籍、投資，以及疏解到雄安的職工或者企業的工資收入等政策。北京首都功能的布局不斷在優化，北京成為全國首個減量發展的超大城市。

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郭蘭峰說，北京有序推動存量向外疏解。我們堅持集中疏解和分散疏解相結合，政府引導和市場機制相結合，穩妥有序推進疏解工作。一方面是推動一批區域性批發市場、一般製造業向京外有條件的地區轉移。2014年，從戰略實施以來，北京市疏解了一般製造業有3000家，疏解提升區域性專業市場和物流中心近1000家。

多個央企雄安總部正在加快建設

另一方面是推動中央單位所屬非首都功能疏解。目前，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）這4所高校的雄安校區，北京大學人民醫院的雄安院區都已開工建設，中國星網、中國中化、中國華能、中國礦產等央企雄安總部正在加快建設，中國三峽、中國船舶、中國電子總部也分別從北京遷移到武漢、上海、深圳，這也有利於全國的經濟布局。

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他還提到，為了保障疏解單位和人員的切身利益，我們和有關部門針對疏解單位、人員關心的焦點問題，陸續制定實施了一批政策，特別是去年出台了雄安新區28條政策，保證疏解到雄安的人員有「三個不低於」，一個是創業條件，二是居住條件，三是工資收入，總體不低於在北京時的水平。同時，積極鼓勵疏解單位以此為契機，從架構和業務等方面大膽探索創新，實現效能提升和結構優化。

責任編輯：尹航

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