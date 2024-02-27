  • 18°C
香港時間 : 2024227日 (週二) 16:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

解決北京「大城市病」 發改委：高校、央企疏解到雄安新區

國情動向 13:21 2024/02/27

分享：

分享：

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰介紹，著眼於解決北京「大城市病」問題，推動中央單位所屬非首都功能疏解，一批高校、央企疏解到雄安新區。

推動一般製造業向京外轉移

郭蘭峰等人今日在記者會上介紹京津冀協同發展十年來有關情況。郭蘭峰表示，京津冀協同發展十年來，在中央區域協調發展領導小組的指導下，中央區域辦會同北京、天津、河北三省市，與中央有關部門一起，攻堅克難、狠抓落實，推動各項工作取得顯著成就，北京非首都功能疏解取得突破性進展。

他介紹，「大城市病」主要包括人口過度增長、交通擁堵、生態環境壓力較大、住房價格居高不下及社會管理難度較大。著眼於解決北京「大城市病」問題，我們構建形成了疏解的方案和政策體系，推動首批高校、醫院、央企總部在雄安新區落地建設，同時也出台了關於戶籍、投資，以及疏解到雄安的職工或者企業的工資收入等政策。北京首都功能的布局不斷在優化，北京成為全國首個減量發展的超大城市。

習近平考察河北雄安新區 讚揚建設取得重大階段性成果

郭蘭峰說，北京有序推動存量向外疏解。我們堅持集中疏解和分散疏解相結合，政府引導和市場機制相結合，穩妥有序推進疏解工作。一方面是推動一批區域性批發市場、一般製造業向京外有條件的地區轉移。2014年，從戰略實施以來，北京市疏解了一般製造業有3000家，疏解提升區域性專業市場和物流中心近1000家。

多個央企雄安總部正在加快建設

另一方面是推動中央單位所屬非首都功能疏解。目前，北京交通大學、北京科技大學、北京林業大學、中國地質大學（北京）這4所高校的雄安校區，北京大學人民醫院的雄安院區都已開工建設，中國星網、中國中化、中國華能、中國礦產等央企雄安總部正在加快建設，中國三峽、中國船舶、中國電子總部也分別從北京遷移到武漢、上海、深圳，這也有利於全國的經濟布局。

京雄高速全線通車 北京西南五環開車到雄安1小時

中央政治局會議：支持高質量建設雄安新區

他還提到，為了保障疏解單位和人員的切身利益，我們和有關部門針對疏解單位、人員關心的焦點問題，陸續制定實施了一批政策，特別是去年出台了雄安新區28條政策，保證疏解到雄安的人員有「三個不低於」，一個是創業條件，二是居住條件，三是工資收入，總體不低於在北京時的水平。同時，積極鼓勵疏解單位以此為契機，從架構和業務等方面大膽探索創新，實現效能提升和結構優化。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
中華人民共和國國家發展和改革委員會 北京 中國 內地物業 經濟 人口

下一篇文章

大陸5海警船進金門「禁限水域」 台批政治操作
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款